Zoomlion renforce son avantage concurrentiel avec une stratégie localisée et des produits intelligents au bauma 2019

MUNICH, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a accueilli les visiteurs sur son stand au salon bauma 2019, le 8 avril à Munich, en Allemagne. Zoomlion présente 43 produits phares appartenant à six catégories différentes à l'occasion du plus grand salon dédié à la construction au monde.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8524451-bauma-zoomlion-intelligent-products/

Au bauma 2019, Zoomlion présente des technologies révolutionnaires et produits durables, comprenant des bétonnières, du matériel de levage, des grues à tour, des équipements de mortier mélangé à sec, des plateformes aériennes et des chariots élévateurs à fourche, à plus de 600 000 professionnels venus de 195 pays et régions.

Peu après l'ouverture de l'exposition, Zoomlion a organisé une cérémonie de signature. La société spécialisée dans les hautes technologies de Zoomlion, ZValley Industrial Internet Company (ZValley), a signé un contrat avec le distributeur malaisien Trans Elite Group en vue d'une collaboration future dans les domaines de l'analyse de l'état des équipements, du fonctionnement de l'équipement de sécurité, de l'analyse des Big Data du marché et de la gestion de la location d'équipements.

Développés localement, intelligents et connectés

Parmi les 43 produits que Zoomlion présente au bauma 2019, 70 % sont conçus localement et fabriqués en Europe afin de satisfaire les besoins et préférences des clients européens en matière de fonctionnalités, innovations technologiques et apparences.

Les filiales de Zoomlion en Europe ont aussi lancé de nouveaux produits au bauma 2019, notamment la bétonnière automotrice hybride de la gamme Energya de Zoomlion CIFA, la technologie duo-mix connect développée pour l'impression de béton en 3D et la nouvelle grue à tour à tête plate WT260. Par ailleurs, Zoomlion a également dévoilé la nouvelle génération 4.0 de grues intelligentes et de plateformes aériennes au bauma 2019, démontrant l'avance de la société dans la fabrication intelligente ainsi que le contrôle et la surveillance de l'équipement à distance.

À l'échelle internationale, Zoomlion a établi ses opérations de vente et de service dans plus de 120 pays et acquis des marques de premier plan telles que Powermole, CIFA, Ladurner, M-TEC, Raxtar et Wilbert afin de promouvoir le développement de produits localisés à l'étranger.

La localisation est essentielle pour s'ouvrir sur le marché mondial. Zoomlion a établi des centres de production à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord pour intégrer toutes les ressources nécessaires pour la R&D, le marketing et les services après-vente. Grâce à des opérations localisées et actualisées, Zoomlion est en mesure de s'implanter sur le marché international et s'étendre régulièrement.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. La société vend maintenant près de 460 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits couvrant dix grandes catégories.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://en.zoomlion.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/848040/Zoomlion.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/848041/Zoomlion.mp4





