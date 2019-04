La Banque de Montréal annonce une émission d'actions privilégiées





/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui une émission publique d'actions au Canada portant sur des actions privilégiées de catégorie B, de série 46, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées de série 46 ») d'une valeur de 250 millions de dollars. Le placement sera effectué selon une convention de prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à concurrence de 50 millions de dollars d'actions privilégiées de série 46 pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 48 heures avant la fermeture.

Les actions privilégiées de série 46 seront émises dans le public au prix de 25,00 $ chacune. Les porteurs auront le droit de recevoir des dividendes fixes privilégiés et non cumulatifs trimestriels pour la période initiale se terminant le 25 mai 2024, lorsque le Conseil d'administration de la Banque en déclarera, d'un montant de 0,31875 $ par action, pour un rendement annuel de 5,10 pour cent.

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, le 25 mai 2024 et le 25 mai de chaque cinquième année par la suite, la Banque pourra racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de série 46, à leur valeur nominale. Le 25 mai 2024, le taux de dividende sera rajusté, et il sera rajusté tous les cinq ans par la suite pour être égal au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada de 5 ans, majoré de 3,51 pour cent. Sous réserve de certaines conditions, les porteurs pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de leurs actions privilégiées de série 46 en un nombre équivalent d'actions privilégiées de catégorie B à dividende non cumulatif et à taux variable de série 47 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées de série 47 ») le 25 mai 2024 et le 25 mai tous les cinq ans par la suite. Les porteurs des actions privilégiées de série 47 auront le droit de recevoir des dividendes à taux variable privilégiés et non cumulatifs trimestriels, lorsque le Conseil d'administration de la Banque en déclarera, à un taux équivalent au taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada de trois mois alors en vigueur, majoré de 3,51 pour cent. Sous réserve de certaines conditions, les porteurs pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de leurs actions privilégiées de série 47 en un nombre équivalent d'actions privilégiées de série 46, le 25 mai 2029 et le 25 mai tous les cinq ans par la suite.

La date de clôture prévue est le 17 avril 2019. Le produit net du placement sera utilisé par la Banque pour les fins bancaires générales de l'entreprise.

Les actions privilégiées des séries 46 et 47 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis ») et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat d'actions privilégiées des séries 46 ou 47 aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

