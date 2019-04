Le gouvernement du Québec bonifie son soutien financier pour la production cinématographique et télévisuelle dans la capitale nationale





QUÉBEC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une aide financière de 375 000 $ pour les années 2019 et 2020 afin de stimuler l'industrie du cinéma et de la télévision de la capitale nationale. Cette enveloppe s'ajoute au soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées mis sur pied par la Ville de Québec en 2015. Grâce à ces ajouts, le soutien financier habituel de la Ville de l'ordre de 250 000 $ par année est bonifié à 625 000 $ par année.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy.

Citations :

« Avec son charme patrimonial et historique, notre belle capitale s'illustre à l'international comme étant un lieu de tournage de prédilection. Notre gouvernement est fier de soutenir cette industrie locale qui permet à la main-d'oeuvre de se démarquer par des productions réalisées à Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le milieu de la production cinématographique et télévisuelle est en croissance dans la capitale nationale et le gouvernement du Québec est fier de favoriser son essor. Cet investissement permettra d'ailleurs aux créateurs et créatrices de faire rayonner leur talent au Québec et au-delà de ses frontières. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Le soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées permet de retenir la main-d'oeuvre spécialisée dans la capitale nationale. D'ailleurs, pour aider les productions imminentes, nous lancerons dès aujourd'hui un appel de projets afin de faire profiter l'industrie cinématographique et télévisuelle de la région de cette importante aide financière.

Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements

Répartition de l'aide financière :

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une aide financière de 250 000 $ par année en 2019 et en 2020 au soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées dans le cadre de l'Entente de développement culturel avec la Ville de Québec. Cette somme permettra notamment de contribuer à la vitalité de cette industrie et de favoriser les productions à Québec pour 2019 et 2020. Il sera notamment possible pour les entreprises et les ressources professionnelles régionales de travailler dans leur milieu et de développer leur expertise.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse un montant de 125 000 $ par année en 2019 et en 2020. Cette aide provient du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale pour soutenir la production de longs métrages et de séries télévisées. Le but étant de favoriser la concrétisation d'idées originales et de permettre que l'ensemble de la chaîne de développement, de production et de postproduction soit assuré par des entreprises de la Capitale-Nationale.

Appel de projets

En lien avec cette annonce, la Ville procède à un appel de projets de productions de longs métrages et de séries télévisées jusqu'au 24 avril 2019. Pour en savoir plus et déposer un projet, les entreprises intéressées sont invitées à consulter la section Incitatifs financiers du site Internet de la Ville de Québec au ville.quebec.qc.ca/tournage. Un autre appel de projets sera lancé en 2020.

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 15:23 et diffusé par :