Mercedes-Benz Canada annonce ses ventes de mars

TORONTO, le 4 avril 2019 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux d'annoncer que 4 282 véhicules de tourisme, fourgons et smart fortwo ont été vendus en mars 2019. Tout au long du mois, les VUS ont continué à constituer la majorité des ventes de la compagnie. Des trois modèles arrivant en tête des ventes en volume, deux étaient des véhicules utilitaires légers de luxe : les VUS GLC et GLE. Complétant le groupe, la Berline de Classe C a continué à générer d'excellents résultats.

Mercedes-Benz Canada a vendu 3 748 véhicules de tourisme au détail en mars, dont 1 579 étaient des voitures et 2 169 des VUS. À ce jour cette année, la compagnie a livré 8 981 véhicules de tourisme, dont 3 773 voitures et 5 208 utilitaires légers de luxe. Parmi les véhicules de tourisme, la Classe A à hayon était l'un des cinq modèles les plus vendus de Mercedes-Benz Canada pour la première fois en mars, tandis que les ventes du populaire GLC ont continué à grimper tout au long du mois (+52,8 %) et à afficher de l'avance par rapport aux ventes cumulées de la même période de l'année précédente (+28,5 % comparativement au premier trimestre de 2018). En termes de ventes mensuelles et de ventes cumulées depuis le début de l'année, les voitures constituaient 42 % du total, tandis que les VUS représentaient les 58 % restants.

En mars, la division des fourgons Mercedes-Benz a livré 523 unités, résultat qui a contribué à des ventes de 1 251 véhicules pour le premier trimestre de 2019. Les ventes mensuelles de Sprinter ont enregistré une hausse de 6,4 % par rapport à celles de mars 2018.

11 véhicules smart fortwo ont été livrés en mars.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a vendu 1 605 unités au détail en mars, dont 1 287 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Depuis le début de l'année, la division a vendu 3 841 unités, dont 3 060 VOC qui représentent ainsi 79,7 % des ventes de véhicules d'occasion (+2,1 %).

« En mars, l'annonce de la venue de la Mercedes-AMG A 35 4MATIC au Canada a une fois de plus témoigné de notre engagement à satisfaire les besoins de nos clients », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Environ un véhicule de tourisme sur cinq vendu au cours du premier trimestre était une voiture compacte, tandis que nos véhicules haute performance ont continué à représenter environ un quart de nos ventes. Automobile compacte offrant des performances exceptionnelles, la A 35 est sûre de figurer parmi nos modèles les plus attendus d'ici son arrivée début 2020. »

MARS 2019 Mois à ce jour Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 748 4 027 -6,9 8 981 10 505 -14,5 smart 11 35 -68,6 45 68 -33,8 Fourgons

Mercedes-Benz 523 542 -3,5 1 251 1 567 -20,2 TOTAL 4 282 4 604 -7,0 10 277 12 140 -15,3

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

