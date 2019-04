Ensemble, parlons tarification - L'ARTM dévoile une plateforme interactive d'information





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) lance aujourd'hui la plateforme Web «?Parlons tarification?». Au coeur de la démarche de refonte tarifaire, qui vise à favoriser et à simplifier l'utilisation du transport collectif et des transports adaptés, cette plateforme informative et interactive présente à la population un portrait global des thématiques liées à la tarification, dans le but d'enrichir leur participation aux consultations publiques à venir.

«?Par cette démarche, nous souhaitons simplifier la tarification du transport collectif et du transport adapté sur le territoire pour améliorer l'expérience des usagers et favoriser l'utilisation des transports alternatifs à l'auto-solo. »

« Nous invitons les usagers des services et toute la population métropolitaine à s'impliquer activement lors des consultations qui auront lieu au cours des prochains mois sur la tarification du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. »

- Paul Côté, directeur général de l'ARTM

Cette plateforme couvre plusieurs thématiques, dont les différentes structures tarifaires en vigueur dans le monde, la mobilité intégrée et la technologie au service de la mobilité. La tarification sociale fera partie des éléments étudiés par l'ARTM et ses partenaires au cours des prochains mois.

La démarche de la refonte tarifaire est axée sur la collaboration et la concertation. Au cours de l'exercice, les citoyens, les usagers, les OPTC, les autorités municipales et la CMM, les acteurs gouvernementaux, les groupes d'intérêt, les experts indépendants et les entreprises du domaine du transport seront invités à s'exprimer dans le cadre d'activités de concertation et de consultation.

La refonte tarifaire pour simplifier l'utilisation des services

Rappelons qu'à sa création, l'ARTM a hérité d'une grille tarifaire comportant plus de 700 titres différents. S'étant vue confier la compétence exclusive d'établir le cadre tarifaire du transport collectif applicable sur son territoire, l'organisme entame une démarche de refonte tarifaire connexe à la réalisation de son premier Plan stratégique de développement du transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal. Cette démarche vise à favoriser et à faciliter l'utilisation du transport collectif en tablant sur l'intermodalité et l'intégration tarifaire, au profit des usagers et des citoyens de la région métropolitaine de Montréal.

Le nouveau cadre tarifaire sera créé dans un souci d'équité géographique et économique et dans l'optique d'encourager l'utilisation du transport collectif ainsi que la réduction de la congestion et des émissions de gaz à effet de serre.

L'ARTM invite les citoyens à se familiariser avec le contenu de la plateforme Web parlonstarification.quebec .

D'ici aux consultations publiques, une séance d'information sur la démarche de refonte du système tarifaire et sur les grands thèmes explorés sur la plateforme Parlons tarification aura lieu. D'autres détails suivront.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. L'ARTM a notamment reçu le mandat d'élaborer sur son territoire un cadre tarifaire intégré, qui se fera en coordination avec l'élaboration du plan stratégique de développement des transports collectifs. C'est dans ce contexte que l'ARTM entame une refonte tarifaire qui vise à harmoniser les tarifs du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal pour simplifier l'utilisation des transports durables et améliorer l'expérience client.

