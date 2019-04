Finefleur - un nouveau média spécialisé sur le cannabis et les comestibles





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Finefleur est un nouveau média dont la mission est d'éclairer les consommateurs québécois sur une consommation « récréative » et responsable du cannabis, particulièrement à travers les « comestibles » avec plein de recettes mais également à travers des conseils d'experts reconnus, des entrevues, des rencontres, et des nouveautés.

Finefleur souhaite rassembler hommes et femmes intéressés par le sujet autour de la promesse d'une relation intelligente avec le cannabis. Convaincus qu'il faut revoir et réévaluer les « vieux » modes de consommation du cannabis, les fondateurs de ce média préconisent des approches douces et sans fumée pour l'ingestion de cannabis. Cela se traduira, entre autres, par des recettes simples, faciles à réaliser et conçues pour en mesurer et prévoir adéquatement les effets.

En combinant sagesse, savoir et finesse, Finefleur souhaite concocter au fil du temps et avec la participation de sa communauté, une courtepointe d'initiatives, de services, de produits qui rendent la vie parfois un peu plus simple, un peu plus douce, et, pourquoi pas, un peu plus drôle.

À PROPOS DES FONDATEURS

Finefleur réunit les talents et la passion de trois associés fondateurs :

Véronique Lettre

Ancienne gestionnaire marketing, cette survivante du cancer du sein et du cerveau, est l'auteure des deux bestsellers humoristiques Plus fou que ça...tumeur! publiés chez Québécor en 2010 et en 2015. Présidente fondatrice de la clinique de cannabis médical, Nature Médic, son dernier livre «Le cannabis médicinal, le connaître et l'utiliser» a été publié à l'automne aux Éditions Trécarré.

Jean-Philippe Turgeon

Gestionnaire d'expérience dans le domaine du spectacle, M. Turgeon s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du cannabis médicinal comme thérapie pour les sportifs. Co-propriétaire de la clinique de cannabis médical, Nature Médic, il est également l'instigateur du premier Salon d'affaires du Cannabis au Québec l'Expo Cannabis Montréal.

Paul Verdy

Entrepreneur reconnu dans les domaines du marketing et du numérique au Canada, Paul Verdy combine aujourd'hui sa grande expertise des plateformes numériques à son vif intérêt pour le développement et la promotion de nouvelles formes de consommation du cannabis, douces et responsables.

