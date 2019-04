Les étudiants en médecine demandent l'adoption de mesures pour l'environnement





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les étudiants en médecine du Québec ont milité hier pour l'adoption de mesures environnementales afin d'améliorer la santé des Québécois et de réduire les coûts du système à long terme. Les 25 représentants étudiants ont rencontré 18 députés de 4 formations politiques à l'Assemblée nationale.

Le 1er avril 2019, Environnement Canada publiait un rapport indiquant que, depuis 1948, le Canada s'est réchauffé de 2,3 °C en 50 ans, un rythme deux fois plus rapide que la moyenne globale internationale. Ce rapport n'est que le dernier jalon de plusieurs recherches sur l'impact des changements climatiques. La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) s'est intéressée dans les derniers mois à l'effet de ces changements sur la santé de la population québécoise:

90 décès ont eu lieu suite aux vagues de chaleur l'été dernier

Selon Santé Canada , c'est 9 500 décès par année liés à la pollution qui auraient pu être évités en s'attaquant aux changements climatiques

Les changements climatiques ont des effets directs et indirects sur la santé de la population québécoise. Des études montrent l'exacerbation des maladies cardiovasculaires et pulmonaires et même un lien direct de cause à effet de la pollution de l'air sur ces maladies. Les inondations entraînent un coût économique, mais aussi sur la santé avec le développement des moisissures, l'insalubrité et la détresse psychologique. Ces effets ne vont que continuer à s'accroître avec la tendance à la hausse des précipitations qui augmentent de 2,5 mm par année depuis 50 ans.

La FMEQ a eu la chance d'interpeller 18 députés de l'Assemblée Nationale hier sur l'importance de cet enjeu et du rôle en santé publique de la prévention des changements climatiques sur la santé de la population.

Recommandations, en bref :

Investir 1% des dépenses d'immobilisation du gouvernement provincial pour verdir les municipalités afin de combattre les îlots de chaleur

Mettre en place davantage de mécanismes de surveillance et d'adaptation des changements climatiques, tout particulièrement dans le domaine de la santé publique

Considérer la lutte aux changements climatiques dans les mesures de santé publique.

Citations :

« Les conséquences des changements climatiques se font déjà sentir sur les coûts du système de santé. À titre d'exemple, les vagues de chaleur ayant frappé le Canada durant l'année 2015 ont coûté un total de 1,6 milliards de dollar canadien »

- Patrice Levasseur-Fortin, président de la Fédération médicale étudiante du Québec

« Malheureusement, ce sont généralement ceux qui ont déjà une santé vulnérable qui subissent le plus les conséquences des changements climatiques. On le remarque surtout chez les personnes âgées, chez qui leurs maladies de base sont souvent amplifiées par les effets des changements climatiques. Les enfants sont également vulnérables de par leur développement physique et psychomoteur qui peut être retardé ou entravé. »

- Patrice Levasseur-Fortin, président de la Fédération médicale étudiante du Québec

