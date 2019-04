Lancement de la mission franco-québécoise sur la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture de France, M. Franck Riester, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française du Québec, Mme Nathalie Roy, annoncent le lancement officiel de la mission franco-québécoise sur la visibilité des contenus culturels francophones en ligne.

Lors de leur rencontre à Paris, en janvier dernier, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, et le premier ministre du Québec, M. François Legault, avaient confirmé la mise en place d'une mission d'expertise conjointe consacrée à la découvrabilité des contenus francophones sur les supports numériques. L'objectif de cette mission est de favoriser la découvrabilité des oeuvres et des créations francophones sur les plateformes numériques. Par ailleurs, la découvrabilité des contenus et ressources scientifiques francophones fera l'objet de travaux complémentaires.

Cette mission a été confiée à un agent nommé au sein de chacun des deux ministères. Il s'agit de M. Philippe de Cuetos pour le ministère de la Culture de France et de M. Mathieu Rocheleau pour le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les deux chargés de mission se sont rencontrés pour la première fois le lundi 18 mars à Paris à l'occasion du lancement des travaux.

Dans le contexte actuel où les pratiques culturelles sont largement influencées par l'évolution de l'environnement numérique, la mise en avant des contenus francophones se pose comme un enjeu majeur de promotion de la diversité des expressions culturelles. Dès lors, la visibilité des contenus francophones en ligne est une priorité affirmée tant par la France que par le Québec.

Une part importante de l'accès aux oeuvres sur Internet, et notamment sur les grandes plateformes numériques, provient aujourd'hui de suggestions proposées par des algorithmes de recherche ou de recommandation personnalisée. Un des défis consiste alors à permettre aux contenus francophones d'être référencés et suggérés aux internautes.

La mission aura pour objectif d'établir un premier diagnostic des différents enjeux liés à la découvrabilité, puis de proposer et de mettre en oeuvre des solutions qui permettront d'assurer une meilleure visibilité des artistes et des oeuvres francophones sur Internet.

Citations :

« Pour notre gouvernement, il est important d'assurer que tous puissent avoir accès à des contenus culturels francophones de qualité sur le Web. Le rayonnement des oeuvres culturelles et médiatiques produites fièrement en français au Québec permettra également de faire découvrir à l'ensemble de la Francophonie l'incroyable talent des artistes, artisans et artisanes de chez nous. Je remercie nos partenaires français pour leur collaboration et j'espère que cette initiative trouvera écho auprès d'autres partenaires francophones à l'avant-garde sur la question de la découvrabilité des contenus culturels en ligne! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Langue française, Québec

« Les grandes plateformes de l'Internet sont devenues incontournables dans la diffusion des contenus culturels, ce qui leur confère une grande responsabilité dans la mise en avant des cultures locales. Cette mission s'inscrit dans une volonté du gouvernent de faire participer ces nouveaux acteurs aux objectifs de promotion de la diversité des expressions culturelles. »

Franck Riester, ministre de la Culture, France

Fait saillant :

Déclaration conjointe d'Emmanuel Macron, président de la République française, et de François Legault, premier ministre du Québec, le 21 janvier 2019 : « En matière culturelle, où les réalisations franco-québécoises et les opportunités restent innombrables, le Président de la République française et le Premier ministre du Québec se félicitent de la tenue prochaine de la première réunion d'experts consacrée à la découvrabilité des contenus francophones sur les supports numériques. »

