ESTEVE Nomme Thomas B. Riisager aux Fonctions de Chef de la Stratégie D'entreprise et du Développement Commercial

BARCELONE, Espagne, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- ESTEVE a annoncé aujourd'hui la nomination de Thomas B. Riisager aux fonctions de Chef de la stratégie d'entreprise et du développement commercial, pour diriger la division Stratégie d'entreprise et développement commercial du groupe pharmaceutique. Le 1er mai, M. Riisager intégrera l'entreprise comme membre de la direction générale, sous la responsabilité du PDG Staffan Schüberg.

Cette nouvelle fonction a été créée dans le cadre de la feuille de route stratégique visant à faire d'ESTEVE une société pharmaceutique spécialisée dans les brevets. Cela suppose qu'ESTEVE alimente ses projets en cours dans le domaine de la R-D par des actifs de grande qualité provenant de sources externes. En voie de devenir une société pharmaceutique spécialisée dans les brevets, ESTEVE doit pouvoir accéder à des innovations externes à la compagnie, grâce à des partenariats ou des acquisitions de produits, mais aussi des alliances stratégiques.

M. Riisager dispose de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du développement commercial, notamment les contrats de licence, l'octroi de licence et l'acquisition de nombreux produits et d'entreprises dans le secteur pharmaceutique, pilotant plusieurs projets d'acquisition d'envergure. Il a exercé d'importantes fonctions dans le domaine du développement commercial mondial, des fusions-acquisitions et de la gestion de portefeuille. Jusqu'à sa nomination chez ESTEVE, M. Riisager était Président adjoint et responsable du développement commercial mondial et de la stratégie de Lundbeck, à Valby (Danemark).

Il est titulaire d'un master en économie de l'Université de Copenhague et a étudié la gestion des fusions, acquisitions et placements à l'École de commerce de Copenhague et à l'Université du Massachusetts à Amherst (États-Unis).

« Thomas a fait ses preuves en matière d'alliances et de gestion des acquisitions dans des multinationales », a déclaré M. Schüberg. « Je suis sûr qu'il nous aidera à poursuivre notre passionnant processus de transformation en une société spécialisée dans les brevets dans le segment des neurosciences. »

M. Riisager, a déclaré : « Je suis fier d'assumer, en toute humilité, cette fonction importante et passionnante de responsable de la stratégie d'entreprise et du développement commercial chez ESTEVE. Je suis certain que, grâce à une étroite collaboration avec l'équipe directive, le Conseil d'administration et les autres employés d'ESTEVE, nous réussirons à devenir une société pharmaceutique internationale spécialisée dans les brevets. »

