Les Québécois prennent leur retraite plus tardivement qu'il y a 10 ans





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - En 2018, 73 % des travailleuses et des travailleurs québécois qui ont quitté le marché du travail en raison de la prise de la retraite l'ont fait à 60 ans ou plus. Cette proportion était de 57 % en 2009.

Ce changement s'est fait en parallèle avec une augmentation de l'ordre de 10 points de pourcentage du taux d'emploi chez les personnes âgées de 60 à 64 ans sur la période considérée. Ce taux est ainsi passé de 38,4 % en 2009 à 48,5 % en 2018. C'est ce que relève, entre autres, une étude portant sur les nouveaux retraités, publiée dans le bulletin Flash-info par l'Institut de la statistique du Québec.

Prise de la retraite tardive : un phénomène plus fréquent dans le reste du Canada

En moyenne, sur la période 2014-2018, parmi les travailleurs qui ont pris leur retraite, 39 % avaient 65 ans ou plus au Québec. Ce taux se situe à 47 % en Ontario et à 46 % dans les provinces de l'Ouest regroupées. Cependant, l'écart entre le Québec et les autres régions s'est amoindri par rapport à la période 2009-2013, où il se situait à environ 12 points de pourcentage.

Pour la période 2014-2018, les écarts les plus prononcés sont observés chez les femmes et chez les employés du secteur public. Ainsi :

au Québec, environ 34 % des femmes nouvellement retraitées avaient 65 ans ou plus, comparativement à 46 % en Ontario et à 41 % dans les provinces regroupées de l'Ouest;

et à 41 % dans les provinces regroupées de l'Ouest; dans le secteur public, la proportion de travailleurs ayant quitté le marché du travail à l'âge de 65 ans ou plus pour prendre leur retraite est de 20 % au Québec. Cette proportion se situe à 36 % en Ontario et à 33 % dans les provinces regroupées de l'Ouest.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 08:30 et diffusé par :