IDEMIA retenu par Movistar Chili pour devenir le tout premier partenaire de Telefónica en Amérique du Sud à fournir des services d'identité numérique





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, annonce ce jour que Telefónica, dans le cadre de sa mutation vers le digital, a choisi IDEMIA comme tout premier prestataire de services d'identité numérique mobile KYC et de signature numérique mobile en point de vente en Amérique du Sud pour les contrats dématérialisés.

IDEMIA vient de se voir confier par Movistar Chili (filiale locale de Telefónica) le contrat de fourniture d'un service KYC de bout en bout d'assistance aux commerciaux en point de vente pour l'inscription de nouveaux clients. Ce contrat portera à la fois sur la reconnaissance faciale et sur la signature numérique pour l'ensemble des nouveaux documents commerciaux. Le service intégrera une application pour tablette et smartphone qui permettra aux commerciaux locaux de comparer la pièce d'identité du client aux photos stockées dans les bases de données biométriques et confirmera ainsi son identité numérique. Le client pourra ensuite signer électroniquement son nouveau contrat d'abonnement.

Ce nouvel accord témoigne de la confiance renouvelée de Telefónica vis-à-vis de l'expertise d'IDEMIA en matière de technologies mobiles : en effet, IDEMIA met déjà à disposition de l'opérateur ses plateformes SIM, Over-the-Air et de gestion des abonnements M2M eSIM.

À terme, le digital donnera naissance à un monde plus sécurisé, où chacun pourra effectuer les tâches du quotidien avec l'esprit tranquille. Grâce à la technologie d'IDEMIA, les consommateurs, y compris les nouveaux abonnés mobiles, pourront s'inscrire directement de chez eux.

Enrique Gonzalo Berrocal Anrique, sous-directeur chargé du processus de transformation digitale chez Telefónica Chili, déclare : « IDEMIA est l'une des rares sociétés capables de devenir notre tout premier partenaire en Amérique du Sud à mettre en place une solution de bout en bout au service de nos clients. Nous pouvons maintenant communiquer sur cette expérience digitale d'achat haut de gamme, garantie par une identité digitale sécurisée et des procédures d'inscription dématérialisées, fluides et conviviales. »

Fabien Jautard, Vice-President exécutif pour la Business Unit Mobile Operators chez IDEMIA, indique : « Une fois encore, Telefónica fait confiance à IDEMIA pour proposer une solution client d'identité numérique de bout en bout, inédite en Amérique du Sud, comprenant des services KYC et d'authentification mobiles. Cette solution va renforcer la praticité et la sécurité lors de l'inscription de nouveaux clients dans tous les points de vente Movistar ».

À propos d'IDEMIA

