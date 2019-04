Une nouvelle image corporative pour AmorChem





AmorChem, un leader du capital de risque dédié à la création d'entreprises en biotechnologie à partir de recherche universitaire, dévoile cette semaine sa nouvelle image corporative. Le fonds est fier de présenter une image corporative entièrement repensée, qui comprend à la fois de nouveaux logo et site web, en plus d'un espace renouvelé. La conception de l'image du fonds misait à mettre en valeur le rôle unique que joue celui-ci dans son écosystème. Par conséquent, le nouveau logo, ainsi que le site web et les bureaux du groupe incarnent la vision d'AmorChem: bâtir une communauté active et collaborative d'entreprises de biotechnologie issues de la recherche universitaire, tout en appuyant une nouvelle génération d'entrepreneurs passionnés de sciences de la vie.

Depuis son lancement en 2011, la mise en oeuvre de la vision d'AmorChem lui a permis de financer plus de 25 projets de recherche et d'accélérer la création de plusieurs entreprises de biotechnologie, toutes basées sur un principe innovant et d'avant-garde.

"Chez AmorChem, nous croyons que le pouvoir de la collaboration nous aide à transformer nos entreprises de biotechnologie en compagnies dignes de la prochaine génération. L'espace que nous occupons s'est rapidement imposé comme un des aspects importants de notre concept. Nous voulions créer un endroit qui encouragerait le partage d'idées, un lieu propice à l'accueil de tous les chercheurs, stagiaires, agents de transfert technologique, entrepreneurs, commanditaires et investisseurs passionnés qui participent à l'atteinte de nos objectifs communs" explique Elizabeth Douville, fondatrice et associée directrice.

"Nous misons sur notre savoir-faire en recherche translationnelle afin d'accélérer la découverte et le développement de médicaments, dans le but de bâtir un portefeuille d'opportunités dans des secteurs thérapeutiques variés. Notre nouveau site web met en valeur non seulement la diversité des approches scientifiques dans lesquelles nous choisissons d'investir, mais aussi les personnes créatives et dédiées qui ont contribué et continuent à nous aider à devenir le chef de file en matière d'investissement de démarrage au Canada" poursuit Inès Holzbaur, fondatrice et associée directrice.

"AmorChem érige essentiellement un pont qui permet à la recherche fondamentale d'évoluer vers des compagnies biotechnologiques prometteuses. La forme du nouveau logo d'AmorChem fait d'ailleurs allusion visuellement à ce pont tout en faisant un clin d'oeil au monde scientifique dans lequel nous oeuvrons" dit Maxime Ranger, associé principal.

Le nouveau site web est maintenant en ligne au www.amorchem.com. Les bureaux sont dorénavant situés au 4, Carré Westmount, Bureau 160, Westmount, Québec, H3Z 2S6.

A propos d'AmorChem

AmorChem est un leader du capital de risque de démarrage lancé en 2011 et situé à Montréal. En tant qu'expert, le fonds utilise sa profonde compréhension de la science fondamentale pour dévoiler son potentiel thérapeutique, et concentre son savoir-faire en recherche translationnelle dans l'accélération de la découverte et du développement de médicaments couvrant un large spectre de maladies. Le fonds capitalise également sur son expertise en capital de risque de même que sur son expérience entrepreneuriale afin de faire jaillir les premières étincelles de la création d'entreprises, et les façonne en collaboration avec ses partenaires pour qu'elles forment la prochaine génération de compagnies de biotechnologie. Doté d'un capital dépassant les 85M$, AmorChem a financé plus de 25 projets universitaires et démarré plusieurs compagnies de biotechnologie à partir des fruits de cette recherche innovante.

