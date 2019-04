Subaru Canada accueille le printemps sur une belle lancée





Deuxième meilleur mois de mars avec la livraison de 4 780 véhicules au Canada.

Mars permet à Subaru Canada de poursuivre sur sa lancée après avoir signé un septième record annuel de vente.

MISSISSAUGA, ON, le 2 avril 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a enregistré un mois de mars très positif, avec la livraison de 4 780 unités, soit rien que 50 unités, ou 1 %, de moins que les 4 830 unités vendues en mars dernier.

« Subaru Canada a établi en 2018 son septième record annuel de vente et le premier trimestre de cette année poursuit sur cet élan », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru. « Grâce à un solide réseau de concessionnaires et des modèles primés tant pour leurs excellents dispositifs de sécurité novateurs que pour leurs valeurs de revente élevées, les modèles Subaru conviennent très bien aux besoins des consommateurs canadiens. »

L'agréable à conduire Impreza a tracé la voie avec un bond de 6,3 p. 100 par rapport à mars 2018, suivie de la Forester qui a enregistré un gain de 1,2 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier.

Au cours du premier trimestre de 2019, l'Impreza a été nommée par ALG, et pour la troisième année de suite, Meilleure voiture compacte au Canada présentant la Valeur de revente prévue la plus élevée, tandis que pour la cinquième année de suite, Subaru a été nommée Meilleure marque grand public dans le cadre du même palmarès. Les Crosstrek, Outback et WRX/WRX STI ont aussi récolté les grands honneurs dans leur segment respectif.

De plus, Subaru arrive en tête de l'industrie avec sept mentions Premier choix sécurité+ (PCS+) décernées par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) et son système d'alerte aux distractions DriverFocus a récemment été nommé Meilleure technologie de sécurité 2019 par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC). L'excellent mois de mars de SCI fait suite à une année exceptionnelle alors que la marque a livré 58 070 unités pour signer un septième record annuel de vente.

Mars 2019 4 780 Réel pour le mois 4 830 Année précédente (même mois) -50 Différence -1,0 % MÀCJ c. MPAD 10 992 2019 AÀCJ 11 305 2018 AÀCJ -313 Différence -2,8 % AÀCJ vs. MPAD 10 992 T1 2019 11 305 T1 2018 -313 Différence -2,8 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

