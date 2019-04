Toyota Canada Inc. signale un troisième mois consécutif de ventes records pour Lexus





Le Lexus RX de fabrication canadienne et le tout nouveau Lexus UX hybride mènent la charge

TORONTO, le 2 avril 2019 /CNW/ - La division Lexus de Toyota Canada Inc. (TCI) a enregistré son troisième mois consécutif de ventes records, avec 2 216 véhicules de luxe vendus en mars, ce qui représente une hausse de 6,2 % par rapport à 2018. Les ventes de Lexus ont été dominées par les camions (1 818 unités vendues, soit une hausse de 16,5 % et un nouveau record pour mars), notamment le Lexus RX fabriqué au Canada, qui s'est vendu à 769 exemplaires, soit une hausse de 20 %.

TCI a signalé une baisse de 3 % des ventes globales, avec un total de 20 401 unités vendues pendant le mois de mars. La division Toyota a enregistré la vente de 18 185 unités, soit une baisse de 4,1 % par rapport à l'an dernier.

Avec l'arrivée prochaine chez les concessionnaires un peu partout au pays de la Corolla, de la Corolla hybride et du RAV hybride, de nouveaux modèles très attendus, TCI s'attend à connaître des ventes fortes ce printemps.

Les ventes de véhicules hybrides de luxe poursuivent leur progression

Propulsée par le tout nouveau Lexus UX (236 unités vendues), Lexus a en outre enregistré le meilleur mois de son histoire pour les ventes de véhicules hybrides, avec 381 unités vendues. Les ventes de véhicules hybrides représentaient 17,2 % des ventes globales de Lexus en mars.

Points saillants additionnels :

Lexus ES : 185 unités vendues, soit une hausse de 46,8 %

C-HR : 650 unités vendues, soit une hausse de 22,4 %

Camry : 1 544 unités vendues, soit une hausse de 13 %

4Runner : 784 unités vendues, soit une hausse de 20,1 % (nouveau record pour mars)

Pour connaître tous les résultats de ventes de TCI en mars, veuillez cliquer ici.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules. Les véhicules canadiens populaires construits dans ces usines comprennent le Toyota RAV4 ainsi que les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

SOURCE Toyota Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 14:42 et diffusé par :