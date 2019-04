Partenariats importants dans le monde des TIC de Chibougamau : GNITIC et iD Logic s'associent et s'entendent avec Eeyou Communications pour améliorer les services de télécommunications





CHIBOUGAMAU, QC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise iD Logic de Chibougamau, bien connue des résidents de la ville et des alentours pour son service de distribution internet, sa téléphonie IP et son support informatique aux entreprises, ainsi que GNITIC, spécialisée dans les technologies de l'information et des communications, ont décidés d'unir leurs forces afin d'offrir un meilleur service aux communautés de la Jamésie, dans tous les domaines reliés à l'informatique et aux télécommunications.

Voulant offrir à ses clients des services de télécommunications de la plus haute qualité, une entente de principe a été signée avec EEYOU Communications. iD Logic sera ainsi en mesure d'offrir aux commerces de Chibougamau, Chapais et Lebel-sur-Quévillon des services de télécommunications via le réseau sur fibre optique le plus fiable et le plus solide de la région, incluant Internet ultra-haute vitesse.

Le président d'iD Logic, Éric Steinmetzer est enthousiaste : « Choisir de travailler avec Eeyou Communications, c'est choisir une organisation ayant à coeur le développement de la région, avec une expertise solide, un réseau régional à la fine pointe de la technologie et un parcours qui démontre qu'ils sont en mesure de livrer la marchandise. »

Le directeur général d'Eeyou Communications, Cédric Melançon, ajoute : « Ce partenariat avec iD Logic et GNITIC est une excellente nouvelle pour chacune des parties impliquées et pour les gens de la région, qui pourront bénéficier de services de télécommunications de la plus haute qualité. Pour Eeyou Communications, ceci signifie aussi que nous pourrons bénéficier de l'expertise TI d'iD Logic et GNITIC, et ainsi nous concentrer à faire ce que nous faisons de mieux, soit de déployer dans la région un réseau ultra-performant afin de répondre aux besoins des résidents, commerces, industries et institutions. »

Il continue : « Le projet de déploiement du réseau « fibre à la maison » avance à grands pas, nous avons déjà déployé beaucoup de câble de fibre optique à Chibougamau et les villes de Chapais, Matagami et Lebel-sur-Quévillon suivront peu après. »

Le président de GNITIC Jean-François Cloutier conclu enfin : « Nous attendons ce moment depuis très longtemps, enfin la fibre optique à un prix accessible pour toutes les entreprises de la région. »

L'entente entre iD Logic, GNITIC et Eeyou Communications permettra également une amélioration majeure de l'offre de services internet aux secteurs de villégiature des environs. Ayant pignon sur rue au centre-ville de Chibougamau, iD Logic demeurera le point de contact avec les clients d'affaires des communautés de Chibougamau, Chapais et Lebel-sur-Quévillon. Tous les clients, résidentiels ou d'affaires, des autres communautés continueront de recevoir leurs services via Distributel.

À propos de GNITIC

Incorporée en 2006, GNITIC est une firme spécialisée dans les technologies de l'information et des communications, comptant ses clients à travers le Québec.

Principalement un fournisseur de solutions Web et de formation informatique, GNITIC oeuvre aussi dans les domaines des services-conseils, soutien technique, service de réparation, service de réseautique, système de surveillance et programmation sur mesure dédié aux entreprises.

À propos de iD Logic

iD Logic offre ses services de support aux entreprises depuis 1991. Depuis 1996, leur offre s'est élargie pour offrir la connexion Internet ainsi que la téléphonie IP. IDL fourni également les services micro-ondes pour la ville de Chibougamau et Chapais, de même que toutes les villégiatures des alentours, toujours en collaboration avec Eeyou Communications.

À propos de EEYOU Communications

Eeyou Communications est une organisation à but non lucratif fondée en 2004 à la suite d'une initiative du Gouvernement de la nation crie, de l'Administration régionale Baie-James, de la Commission scolaire de la Baie-James et de la Commission scolaire crie. Eeyou Communications a été créé pour fournir des services de télécommunications modernes et faire avancer l'économie sociale dans les 14 communautés d'Eeyou Istchee et de la Baie-James, au bénéfice de la population, des entreprises locales et des institutions, notamment les hôpitaux, les écoles et les administrations municipales.

SOURCE GNITIC

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 11:35 et diffusé par :