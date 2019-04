BCG Digital Ventures et Sartorius participent au lancement du premier assistant numérique à commande vocale destiné aux scientifiques





BERLIN, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- LabTwin GmbH, une société indépendante financée par Boston Consulting Group Digital Ventures (BCG Digital Ventures) et le plus important fournisseur de produits biopharmaceutiques, Sartorius, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier assistant de laboratoire numérique à commande vocale et intelligence artificielle au monde. Les scientifiques pourront prendre des notes, capturer des données, créer des listes de fournitures et régler des minuteries ou des rappels où qu'ils se trouvent dans leur laboratoire, en s'adressant simplement à LabTwin.

LabTwin utilise des technologies d'apprentissage automatique et de reconnaissance vocale pour rationaliser le flux de travail dans les laboratoires du monde entier. Des chercheurs d'instituts de recherche de premier plan tels que l'UCSF et Deutsches Primatenzentrum GmbH, ainsi que de grandes sociétés biopharmaceutiques ont rapidement adopté l'assistant vocal de LabTwin.

« Les assistants numériques permettront aux employés de gagner du temps pour travailler sur les tâches les plus importantes. De nouvelles formes d'interactions, telles que la reconnaissance vocale ou visuelle, associées à la technologie d'apprentissage automatique, pousseront les entreprises plus loin que jamais », a déclaré Magdalena Paluch, PDG et cofondatrice de LabTwin. « LabTwin a le pouvoir d'accélérer la communication, de stimuler la créativité et d'accroître la productivité en libérant les scientifiques des claviers, des ordinateurs de bureau et des dossiers difficiles d'accès. C'est un jumeau numérique qui est toujours à portée de main. »

BCG Digital Ventures et Sartorius, deux acteurs majeurs du secteur, ont tous deux apporté leur soutien à la mission de LabTwin. BCG Digital Ventures a incubé le produit et la société, apportant des ressources de financement, de conseil, de conception et d'ingénierie, tandis que Sartorius a apporté une partie du financement ainsi que ses connaissances du secteur et ses contacts avec les utilisateurs.

« Chez Sartorius, nous voyons de nos propres yeux les problèmes auxquels les scientifiques sont confrontés dans le laboratoire. Ils doivent interrompre leurs expériences pour prendre des notes, rechercher des informations et vérifier les conditions expérimentales. LabTwin résout ce problème en fournissant un assistant de laboratoire personnel à commande vocale qui travaille littéralement aux côtés du scientifique », a déclaré Joachim Kreuzburg, PDG de Sartorius.

« LabTwin est une technologie révolutionnaire », a déclaré Arndt Roller, associé chez BCG Digital Ventures. « Il a le potentiel de réduire les erreurs expérimentales, d'améliorer l'efficacité de la recherche et du développement et de raccourcir les délais de développement des produits. »

LabTwin est une entreprise collaborative née d'un intérêt commun à créer des outils numériques pour aider les scientifiques. Pour atteindre cet objectif, LabTwin souhaite explorer les partenariats possibles avec d'autres acteurs de l'industrie et des institutions académiques de premier plan.

À propos de LabTwin

LabTwin crée la prochaine génération d'outils de laboratoire numériques, en commençant par le premier assistant de laboratoire à commande vocale au monde. Les scientifiques peuvent désormais recueillir des données, gérer des expériences et des inventaires de réactifs et rationaliser la documentation en conversant simplement avec l'assistant de LabTwin. LabTwin est soutenue par Boston Consulting Group Digital Ventures (BCG Digital Ventures) et Sartorius. Son assistant à commande vocale est utilisé par des scientifiques du monde entier.

Rendez-vous sur le site web de LabTwin pour en savoir plus, inscrivez-vous pour accéder à l'application et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter pour recevoir les dernières actualités de la société.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/841313/LabTwin.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/841314/LabTwin_Logo.jpg

Contact avec les médias

Gursatya « Guru » Singh

Directeur de la croissance, LabTwin

guru.singh@labtwin.com

+49-160-8892586

