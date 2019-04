RevitaLash® Cosmetics annonce son développement dans l'embellissement total des yeux





Lancement mondial d'AquaBlurtm Hydrating Eye Gel & Primer en 2019

VENTURA, Californie, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, dirigée par des médecins, pionnière et leader sur le marché dans la catégorie des cils et des sourcils, annonce le lancement de son premier produit de soin, l'AquaBlur Hydrating Eye Gel & Primer. Grâce à sa formule riche antioxydante, ce gel pour les yeux doux et hydratant s'attaque aux premiers signes de l'âge en repulpant et en lissant visiblement la peau du contour des yeux.

« Pour la première fois, AquaBlur introduit des produits de soin dans sa collection avant-gardiste, ce qui constitue une étape naturelle pour la marque RevitaLash Cosmetics. Nous souhaitions créer un produit offrant des bienfaits essentiels en matière de soins de la peau, qui s'associe parfaitement avec nos produits primés pour les cils et sourcils », note Lori Jacobus, présidente de RevitaLash Cosmetics. « Ce gel pour les yeux, simple et efficace, ravive l'éclat, adoucit l'apparence des ridules et est destiné à inspirer confiance à chacun de nos clients. »

Le fondateur et PDG de RevitaLash Cosmetics, le docteur Michael Brinkenhoff, ajoute : « AquaBlur Hydrating Eye Gel & Primer permet de lutter contre les radicaux libres et contient de puissants produits botaniques conçus pour l'hydratation de la peau, qui aident à conserver l'éclat de la jeunesse. »

Cette formule légère et apaisante s'attaque aux premiers signes de l'âge grâce à trois ingrédients clés : l'acide hyaluronique, humectant naturel et star de l'hydratation, pour un effet repulpant sur la peau, le Kombucha (ferment du thé noir) qui permet de lisser et rafraîchir la peau tout réparant les dommages causés par les facteurs de stress environnementaux, puis les algues marines qui aident à calmer et adoucir la peau.

AquaBlur Hydrating Eye Gel & Primer ne contient ni parabènes ni phtalates, n'a pas été testé sur les animaux et ne contient pas d'huile, ce qui signifie qu'il peut être utilisé sans danger sur les extensions de cils. Il estompe et adoucit les imperfections de la peau, ce qui en fait la base idéale avant l'application de maquillage.

Disponible à travers le monde en mars 2019, son prix de vente sera de 65 USD dans des instituts et des centres de beauté sélectionnés, ainsi que sur revitalash.com.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans le développement de produits de pointe pour la beauté des cils, des sourcils et des cheveux. Lancée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner et est proposée dans des cabinets médicaux, des centres de beauté, des instituts et des magasins de détail spécialisés, dans 64 pays. RevitaLash Cosmetics appuie les initiatives sur le cancer du sein d'organisations à but non lucratif et à ce titre verse une partie de ses recettes pour des projets de recherche et d'éducation aux fins de redonner à la communauté touchée par le cancer du sein tout au long de l'année et non pas seulement au mois d'octobre. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie].

