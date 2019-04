La stabilité du premier trimestre offre de nouvelles opportunités





Rapport trimestriel de PwC Canada sur le marché canadien des PAPE

TORONTO, le 1er avril 2019 /CNW/ - Avec un seul premier appel public à l'épargne (PAPE) à la Bourse de Toronto (TSX) et un produit total de près de 327 millions de dollars au premier trimestre, l'année 2019 s'est amorcée dans la stabilité, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles émissions plus tard cette l'année, selon le plus récent rapport de PwC Canada sur le marché canadien des PAPE.

L'émission de Lightspeed POS Inc. à la TSX, d'une valeur de 240 millions de dollars, a été la plus importante des huit émissions sur les bourses canadiennes au cours du premier trimestre de 2019, selon le rapport de PwC. Cinq PAPE ont eu lieu à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) et deux à la Bourse de croissance TSX au cours du trimestre. À titre comparatif, neuf nouvelles émissions d'une valeur totale de 157 millions de dollars ont été enregistrées sur les bourses canadiennes au premier trimestre de 2018, trimestre secoué par la volatilité des marchés.

« Cette faible volatilité au premier trimestre de 2019 ouvre la porte aux émetteurs canadiens cherchant un marché stable au sein duquel les évaluations sont prévisibles, affirme Dean Braunsteiner, leader national du groupe PAPE de PwC ».

« Une grande partie de la volatilité de la fin de 2018 ne s'est pas poursuivie dans les premiers mois de 2019, explique M. Braunsteiner. Les inquiétudes concernant les taux d'intérêt se sont atténuées, les frictions commerciales mondiales se sont calmées, le Brexit a été pris en compte dans les valorisations et les élections américaines sont trop éloignées dans le temps pour influencer les marchés. C'est donc le bon moment pour les émetteurs ».

Toutefois, M. Braunsteiner ajoute que le possible ralentissement de l'économie pourrait encore peser sur la décision des sociétés de produits de consommation d'entrer en bourse.

«Parmi les sociétés technologiques à se produire, l'émission de Lightspeed POS Inc. est le premier des PAPE attendus, soutient Braunsteiner. Il était attendu que les investisseurs privés de plusieurs sociétés technologiques abandonnent leurs participations, et le PAPE est une option classique ».

« Alors que les titres du secteur technologique s'apprêtent possiblement à grimper, le secteur du cannabis ralentit », affirme Braunsteiner. Il conclut qu'« une bonne part des capitaux monopolisés dans le secteur du cannabis devrait donc être disponible pour d'autres opportunités ». Il est à noter que deux nouvelles émissions dans l'industrie du cannabis ont été effectuées sur la CSE au premier trimestre.

PwC produit des rapports sur le marché canadien des PAPE depuis plus de 15 ans. Les rapports sont publiés chaque trimestre afin de fournir aux entreprises, aux investisseurs, aux médias et à d'autres parties intéressées des informations qui les aident à mettre le marché en perspective. Pour ce rapport, les instruments de placement tels que les produits structurés ne sont pas considérés comme des PAPE puisqu'ils ne représentent pas de nouveaux titres de capitaux propres de sociétés en exploitation. Les nouvelles émissions de sociétés qui sont créées à la suite d'une prise de contrôle inversée d'une société ouverte existante sont aussi exclues du résumé.

