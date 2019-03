Urbanimmersive annonce les résultats de son assemblée générale annuelle





LAVAL, Québec, 29 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI.V) (OTC PINK : UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, annonce que tous les candidats proposés à titre d'administrateurs et énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société pour 2019 ont été élus administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle tenue à Laval (Québec), le 29 mars 2019. Les actionnaires ont également approuvé la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur de la Société pour l'année financière 2019.



Les administrateurs élus de la Société sont les suivants :

James McDonald

Jean-François Grou



Simon Bédard



Judith Brosseau



Éric Charbonneau



Ghislain Lemire

De plus, la Société annonce que son conseil d'administration a octroyé un total de 1 230 000 options d'achat d'actions à ses administrateurs, dirigeants et employés.

Les options d'achat d'actions ont été octroyées aux administrateurs et dirigeants de l'entreprise, notamment à M. James McDonald, président du conseil d'administration de la Société, et à M. Jean-François Grou, Mme Judith Brosseau et M. Simon Bédard, administrateurs de la Société, ainsi qu'à M. Ghislain Lemire, président, chef de la direction et administrateur de la Société et M. Martin Thibault, directeur financier par intérim et directeur des opérations d'Urbanimmersive inc. Des options d'achat d'actions ont également été octroyées et des employés clés d'Urbanimmersive inc et des consultants. Les options d'achats d'actions sont acquises en date du 29 mars 2019 et elles peuvent être exercées au prix de 0,075 $ l'action.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, communiquez avec :

Urbanimmersive inc.

Ghislain Lemire

Président-directeur général

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 16:30 et diffusé par :