Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique lèvent des obstacles à la pratique du sport





Des subventions versées à des organismes provinciaux et communautaires permettront une plus grande participation au sport

VICTORIA, le 29 mars 2019 /CNW/ - Cette année, plus de Britanno-Colombiens pourront s'adonner à des sports, allant du tir à l'arc au basketball en fauteuil roulant, grâce au BC Sport Participation Program (BCSPP). Ce programme de participation sportive est financé, en parts égales, par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique.

Ensemble, ils investiront près de 1,2 million de dollars en 2018-2019 afin de soutenir des projets visant à consolider le savoir-faire physique et la pratique du sport chez les enfants et les jeunes. Ce financement servira aussi à multiplier les occasions de faire du sport pour les Autochtones et les groupes sous-représentés ou marginalisés.

Le financement sera réparti entre au moins 400 activités et programmes sportifs desservant plus de 11 000 enfants et jeunes, et près de 500 entraîneurs. Ce faisant, les Britanno-Colombiens auront davantage de possibilités de découvrir des sports passionnants et ils auront accès à plus d'activités physiques adaptées à leurs intérêts et faisant la promotion d'un mode de vie sain.

Cet engagement comprend une enveloppe de 244 000 dollars destinée à rehausser les capacités et le leadership des organismes sportifs autochtones, et à augmenter le nombre de programmes sportifs culturellement significatifs pour les enfants et les jeunes autochtones, notamment en soutenant l'entraînement des athlètes britanno-colombiens en vue des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord.

Le BCSPP sert aussi à financer des projets pilotes, l'élaboration de ressources et deux programmes de subvention fondés sur la demande -- le Community Sport Development Program (CSDP) et le Provincial Sport Development Program (PSDP) -- et visant à lever les obstacles à la pratique du sport. Les deux programmes de subvention sont administrés par viaSport, au nom du gouvernement provincial.

Le CSDP offre des subventions d'une valeur maximale de 3 000 dollars chacune dans le but de soutenir des projets sportifs communautaires et locaux. Quant au PSDP, il accorde des subventions de 30 000 dollars ou moins chacune afin d'appuyer des projets sportifs ayant une portée régionale ou provinciale.

En 2018-2019, ces programmes de subvention ont permis de verser 545 000 dollars à 72 organismes sportifs et communautaires. Entre autres bénéficiaires, mentionnons la BC Wheelchair Basketball Society, la BC Freestyle Ski Association, Special Olympics BC, le Gibsons Curling Club et la ligue Vancouver Quidditch. La liste complète des bénéficiaires de ces deux programmes se trouve dans le document d'information ci-joint.

Les organismes admissibles peuvent déposer leur demande de subvention au titre du PSDP de 2019-2020 du 2 avril au 2 mai 2019. On peut obtenir en ligne le formulaire de demande et les renseignements sur la subvention (en anglais seulement).

Depuis sa création en 2004, le BCSPP a permis de verser plus de 14 millions de dollars à des organismes sportifs et communautaires de la province. Ce faisant, au-delà de 42 000 dirigeants sportifs ont pu suivre des formations, tandis que plus d'un million de Britanno-Colombiens ont pu faire du sport.

Citations

« Nous accordons la priorité à nos athlètes et aux enfants qui font du sport, du terrain de jeu jusqu'au podium, en levant les obstacles à la pratique du sport. Nous sommes fiers d'être le partenaire du gouvernement de la Colombie-Britannique en versant des subventions à des organismes qui font un travail remarquable pour que le sport soit plus accessible à toute la population de la province. »

-- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« La pratique du sport favorise le maintien de la santé physique et mentale, et aide les gens à tisser des liens dans leur communauté. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nous sommes fiers de proposer aux communautés autochtones une offre bonifiée en matière de sport et de présenter à l'ensemble des Britanno-Colombiens un vaste choix d'activités physiques favorables à un mode de vie sain. »

-- L'honorable Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, gouvernement de la Colombie-Britannique

« Le sport devient inclusif quand les possibilités d'y participer prolifèrent. Ensemble, nous pouvons éliminer les obstacles à la pratique du sport et permettre à plus de Britanno-Colombiens de découvrir les multiples bienfaits qu'il procure. À viaSport, nous sommes fiers de recommander ces organismes et reconnaissons leur engagement à offrir aux populations mal desservies plus d'occasions significatives de faire du sport. »

-- Mme Sheila Bouman, directrice générale, viaSport

Les faits en bref

ViaSport est une source d'inspiration qui guide les dirigeants pour qu'ils proposent des expériences sportives de qualité, inclusives, sécuritaires et significatives. Fort du soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique, viaSport réinvente les bienfaits du sport en se basant sur l'innovation sociale, le financement et le renforcement des capacités pour atteindre de nouveaux sommets.

Le Provincial Sport Development Fund accepte les demandes de financement une fois par année, en avril. Quant au Community Sport Program Development Fund, il reçoit les demandes deux fois par année (été/automne et hiver/printemps). En cliquant sur l'hyperlien www.viasport.ca/grants (en anglais seulement), on peut trouver les formulaires de demande, les lignes directrices et des renseignements sur les périodes de dépôt des demandes.

Liens connexes

Sport Canada

viaSport (en anglais seulement)

Bénéficiaires de subvention au titre du CSDP et du PSDP

Document d'information

Bénéficiaires de subvention au titre du fonds CSPD (2018-2019) Ville Bénéficiaire Description du programme Montant Barriere Barriere Recreation Society La société de loisirs offre des leçons de curling aux jeunes, aux aînés et aux adultes, et fournit de l'équipement spécialisé pour que les aînés handicapés puissent jouer au curling. 3 000 $ Bowen Island Bowen Island Gymnastics Club Le club de gymnastique Bowen Island permet de développer, chez les filles de 14 ans ou plus, leur force, leur agilité et leur souplesse par la danse et la culbute acrobatiques. 3 000 $ Burnaby BC Athletics Run Jump Throw Wheel. Formations destinées aux entraîneurs et initiation d'élèves du primaire à la course, au saut, au lancer et aux activités sportives en fauteuil roulant. 3 000 $ Burnaby Canadian Adaptive Climbing Society Programme canadien d'escalade personnalisé (2019) composé de 15 nouveaux programmes visant à enseigner l'escalade aux personnes handicapées dans des gymnases intérieurs de la région. 3 000 $ Burnaby Vancouver Goalball Club Camp de développement d'athlètes qui vise à développer, chez des joueurs de goalball, la force physique, l'état de préparation mentale et les techniques propres à ce sport. 1 500 $ Chase Skmana Ski and Snowshoe Club Programme jeunesse au club de ski et de raquette Ski Skmana qui vise à donner, chaque semaine, des leçons aux jeunes de 4 à 9 ans et à fournir de l'équipement aux groupes sous-représentés dans la communauté, le tout sans frais. 3 000 $ Chilliwack Chilliwack Tennis Society Tennis pour enfants. Offre des leçons d'initiation au tennis en été et de leçons de tennis intérieur en hiver aux jeunes de 5 à 12 ans. 1 600 $ Chilliwack Chilliwack Centre of Excellence Paddling Club En hiver, fournit de l'équipement adapté aux jeunes et des leçons de kayak à l'intérieur. 3 000 $ Courtenay Comox Valley Curling Club Propose une activité parascolaire visant à enseigner les techniques du curling aux jeunes et à organiser une ligue junior. 3 000 $ Dawson Creek Special Olympics - Dawson Creek Offre des programmes sportifs en été et en hiver, y compris le jeu des 10 quilles et la raquette. 3 000 $ Delta Curl BC Drop the Wheels in the House. Réunit des personnes en fauteuil roulant de Vancouver et des environs dans le cadre d'un programme de curling, sous forme de porte ouverte. 3 000 $ Duncan Duncan Curling Club Projet Upstart. Forme de nouveaux entraîneurs et donne des leçons de curling aux élèves du primaire, aux adultes et aux aînés. 3 000 $ Elkford Fernie Old School Boxing Club Dans ses nouvelles installations, à Sparwood, offre des leçons de boxe aux jeunes et aux aînés. 3 000 $ Enderby Enderby & District Curling Club Offre un programme de curling junior aux jeunes de 7 à 18 ans. 3 000 $ Fernie Pickleball Fernie Introduction au pickleball. Donne des leçons d'initiation au pickleball à des élèves du secondaire. 1 500 $ Fraser Lake Fraser Lake Curling Club Fournit de l'équipement et de l'encadrement aux participants qui ont des difficultés financières. 1 300 $ Gibsons Gibsons Curling Club Le programme d'apprentissage Stick Curling adapte le curling aux personnes à mobilité restreinte. 1 600 $ Grand Forks Flippin Fun Gymnastics Club Le club de gymnastique Flippin Fun propose des cours de gymnastique, de catégorie récréative et compétitive, à des personnes de tout âge. 3 000 $ Invermere Toby Creek Nordic Ski Club Le Junior Development Program permet à 200 enfants et jeunes supplémentaires de faire du ski nordique l'an prochain. 2 500 $ Kamloops River City Squash Organization Squash parascolaire destiné aux jeunes à risque. Invite les jeunes à risque à jouer au squash après l'école, durant l'école, les fins de semaine et les relâches. 3 000 $ Kamloops Cerebral Palsy Sports Association of B.C. Le programme Kamloops Sledge Hockey propose aux personnes handicapées de jouer au hockey sur luge, en partenariat avec la Kamloops Adapted Sports Association et la Ville de Kamloops. 3 000 $ Kamloops BC Snowboard Association Programme ElleBoard. Forme des entraîneuses qui deviendront des personnes-ressources pour le Programme des entraîneurs canadiens de snowboard; entraîne des athlètes féminines et fait en sorte qu'elles participent à des compétitions. 3 000 $ Kamloops Kamloops and District Minor Baseball Association Girls Winterball. Initie les filles au baseball grâce à un entraînement personnalisé en salle. 500 $ Kelowna The Kelowna & District Society for People in Motion Adaptive Snow Sports Program. Forme des instructeurs bénévoles et donne des leçons de ski sur luge à des adultes handicapés, au centre de ski Mount Baldy. 3 000 $ Keremeos Keremeos Senior's Pickle Ball Keremeos Seniors Pickle Ball. Permet l'apprentissage et le perfectionnement des techniques de pickleball dans un milieu social agréable. 1 000 $ Kimberley Kimberley Nordic Club Kimberley Nordic Masters. Développe des habiletés, présente des cliniques de fartage et l'analyse de vidéos, organise des marathons de ski de fond et des « après-ski » pour les participants de 19 ans et plus. 3 000 $ Masset Gwaii Storm Gwaii Storm. Un programme de basketball destiné aux filles de 13 à 17 ans. Le financement servira à acquérir de l'équipement, à payer l'entraînement et possiblement à étendre le programme afin d'inclure des jeunes de 10 à 13 ans. 2 000 $ Mission District of Mission Parks, Recreation and Culture Club Kids. Un programme parascolaire reconnu, en place dans dix écoles où les jeunes participent à un sport différent chaque semaine durant les huit semaines que dure le programme. 3 000 $ Moberly Lake Saulteau First Nations Donne des leçons de golf pendant dix semaines, sur le terrain de golf Moberly Lake, à l'intention des personnes aux prises avec des difficultés financières. 3 000 $ Nanaimo BC Wheelchair Basketball Society Let's Play. Enseigne les rudiments du basketball et les aptitudes à la vie quotidienne. 3 000 $ Nanaimo Nanaimo and District Track and Field Club Transmet la culture de l'activité physique au personnel enseignant des écoles secondaires de Nanaimo et de Ladysmith et le familiarise avec les épreuves d'athlétisme de manière à pouvoir entraîner les élèves en vue d'épreuves parascolaires. 3 000 $ North Vancouver Vancouver Adaptive Snow Sports Adaptive Ski Club. Offre l'accès à des moniteurs de ski adapté qualifiés et reconnus et propose des programmes récréatifs aux skieurs handicapés. 3 000 $ Pemberton Lil'wat recreation Offre des programmes récréatifs aux résidents, y compris de nouveaux programmes d'initiation à la crosse. 1 800 $ Powell River Powell River Gymnastics and Cheer Délivre une certification d'entraîneur de parkour récréatif et offre des programmes à quelque 140 participants. 3 000 $ Prince George North Central Badminton Academy (PG) Society Donne aux personnes handicapées ou non des leçons d'initiation au badminton en fauteuil roulant. 1 300 $ Prince George Caledonia Nordic Ski Club Caledonia Nordic Mobile Outreach Program. Donne des leçons de ski de fond et de vélo et fournit de l'équipement à des écoles et à des communautés autochtones. 3 000 $ Richmond Richmond Little League Baseball Association Le financement permettra à la Richmond Little League d'organiser des parties à une plus grande variété de niveaux. 3 000 $ Richmond WEqual Foundation Come Try Badminton. Initie au badminton des filles de 4 ans et plus en mettant l'accent sur l'aspect social du sport. Le programme vise à attirer des personnes nouvellement arrivées au Canada ou aux prises avec des barrières linguistiques. 3 000 $ Rossland The City of Rossland Patinage pour débutants / hockey pour femmes. Accompagne et entraîne des patineurs débutants et des femmes qui veulent jouer au hockey. 3 000 $ Saanich Gordon Head Lawn Bowling Club Junior Lawn Bowling Development Program. Accompagne et entraîne des joueurs de boulingrin de 12 à 25 ans. 3 000 $ Salmon Arm Salmon Arm Boxing for Wellness Society Offre à des aînés des programmes de boxe et d'entraînement avec poids, en circuit ou non. 1 100 $ Salt Spring Island Salt Spring Island Rowing Club Salt Spring Island Junior Rowing Club. La subvention permettra de donner des leçons d'aviron aux jeunes. 3 000 $ Smithers Bulkley Valley Gymnastics Club Child Development Centre Class. Offre un programme sur le conditionnement physique et sur le mouvement à des enfants handicapés et à d'autres enfants qui doivent améliorer leur motricité globale à un jeune âge. 3 000 $ Surrey Canadian Amateur Sport Society Pacific Sport XploreSport2. Invite des jeunes à expérimenter un sport non traditionnel différent chaque jour pendant une semaine pour les aider à trouver une activité qu'ils souhaiteront poursuivre. 1 920 $ Taylor Peace Passage Skating Club Club de patinage Peace Passage. Enseigne aux participants le patinage artistique, le hockey et le patinage de vitesse. 1 500 $ Vancouver Vancouver Quidditch League Organise la première ligue de quidditch à faible contact en Colombie-Britannique. 2 300 $ Vancouver Native Education College (NEC) Wellness Warriors du NEC. Délivre une certification aux entraîneurs et permet à l'équipe du bateau-dragon Wellness Warriors de participer à diverses régates. 3 000 $ Vancouver Southlands Therapeutic Riding Society (STaRS) Programme de renforcement des capacités de la STaRS. Permet à des personnes ayant une déficience physique, développementale ou psychologique de faire de l'équitation thérapeutique. 3 000 $ West Vancouver West Vancouver Field Hockey Club Fearless Females in Field Hockey. Accompagne des femmes de 13 à 18 ans, leur enseigne les techniques du hockey sur gazon et leu fournit des exemples à suivre. 1 680 $ Victoria Greater Victoria Youth Rowing Society Lower Vancouver Island School Sports Association. Donne des leçons d'aviron en mettant l'accent sur les athlètes ayant une déficience visuelle ou physique. 2 000 $ Victoria Victoria Screamers Boccia Club Boccia Training. Aide les joueurs de boccia, peu importe leurs capacités, à passer du sport récréatif à un niveau provincial ou national de compétition. 1 000 $ Victoria Victoria Ultimate Players Society Ultimate Sport Youth Program. Permet aux jeunes de découvrir le sport ou d'améliorer leurs techniques. 3 000 $ Victoria (View Royal) Shoreline Community Middle School Association Nights Alive. Propose des soirées au cours desquelles les garçons et les filles peuvent s'adonner à des sports, allant du basketball au soccer. 3 000 $ Whistler Whistler Legacies Society Présente à l'école primaire de Spring Creek des programmes parascolaires axés sur la culture de l'activité physique et dirigés par des entraîneurs certifiés dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). 2 900 $ Williams Lake Williams Lake Cross Country Ski Club Bull Country Rekindling. Donne des leçons de ski de fond à plus de 100 élèves du primaire, leur fournit l'équipement et présente le programme « Jackrabbits ». 3 000 $ Williams Lake Special Olympics BC - Williams Lake Offre des programmes à des personnes ayant une déficience développementale dans 15 réserves des Premières Nations de Williams Lake. 3 000 $ 103 Mile Canim Lake Band Burton Snowboard Riglet Program / Get Ready to Snowboard. Dans un gymnase, enseigner à des jeunes les techniques de planche à neige pour les aider à gagner confiance en vue de conquérir une montagne imposante. 3 000 $



57 projets 145 000 $



Bénéficiaires de subvention au titre du fonds PSD (2018-2019) Bénéficiaire Programme Description du programme Montant PacificSport Regional Sport Centre - Fraser Valley Society MOVE Le financement vise à donner à des instructeurs des formations dans le domaine des loisirs, de l'éducation, des sports et de la petite enfance pour qu'ils puissent présenter les programmes Move to Learn et Move to Connect. 30 000 $ BC Freestyle Ski Association Girlstylerz Girlstylerz aide les filles à peaufiner leurs techniques de ski acrobatique et à se sentir bien et en confiance. 30 000 $ BC Wheelchair Basketball Society School & Community Participation Program Ce programme vise à amener des enfants et de jeunes handicapés à jouer au basketball au moyen de fauteuils spécialement modifiés. 29 800 $ British Columbia Lacrosse Association BC Wheelchair Lacrosse Program Ce programme vise à initier les Britanno-Colombiens à la nouvelle discipline qu'est la crosse en fauteuil roulant. 30 000 $ Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society Wîcehtowin Wîcehtowin permet aux jeunes Autochtones d'acquérir des compétences et des aptitudes à la vie quotidienne, en plus de se sentir en confiance grâce à des sports comme la gymnastique, le yoga, le tir à l'arc, le basketball et le soccer. 30 000 $ Volleyball BC 12U Club Volleyball and YMCA Atomic Program Expansion Ce partenariat établi entre Volleyball BC et YMCA Atomic permet d'initier des jeunes de moins de 12 ans au volleyball grâce à de l'accompagnement et à des terrains adaptés à leur âge et leur taille. 20 000 $ Sport For Life Society Aboriginal Long-Term Participant Development Pathway Comprend des cours et des formations, afin d'enseigner aux représentants d'organismes sportifs provinciaux comment offrir des programmes sportifs appropriés aux besoins des Autochtones. 30 000 $ British Columbia Wrestling Association Beat the Streets Ce programme vise à initier les jeunes citadins et les nouveaux immigrants à la lutte. 26 000 $ BC Wheelchair Sports Association Bridging the Gap Ce programme vise à enseigner aux dirigeants et aux responsables d'organismes comment mettre en place des sports en fauteuil roulant et organiser des activités connexes. 27 200 $ Ray-Cam Community Association Moresports Youth Leadership Model Ce programme vise à aider entre 150 et 200 jeunes à perfectionner des compétences de leader dans le monde du sport au moyen de cours et de service communautaire. 30 000 $ Cerebral Palsy Sports Association of BC Access Power Soccer and Boccia Ces programmes visent à former des entraîneurs et à prêter de l'équipement pour que les Britanno-Colombiens handicapés puissent jouer au soccer et à la boccia. 30 000 $ Special Olympics BC Cultural Inclusion Project de Special Olympics BC Grâce à ce programme, les Britanno-Colombiens ayant une déficience intellectuelle ont l'occasion d'essayer divers sports et d'y participer. L'accent est surtout mis sur les personnes provenant de divers milieux culturels. 26 000 $ BC Seniors Games Society Step Up Your Game Ce programme vise l'enseignement de techniques, par des entraîneurs qualifiés, à des athlètes de 55 ans et plus, et ce, dans des milieux sécuritaires et appropriés. 30 000 $ BC Amateur Softball Association Softball BC - CANhit Rural Community Development Le programme CANhit vise à former des athlètes de 7 à 18 ans et des entraîneurs en leur enseignant les techniques de base pour frapper des balles molles, étape par étape. Ce programme sera étendu aux communautés à l'extérieur de la vallée du bas Fraser. 13 000 $ Judo BC Judo After School Program Ce programme vise à aider les jeunes à acquérir des compétences et à se sentir en confiance grâce au judo. 18 000 $



15 projets 400 000 $

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 12:04 et diffusé par :