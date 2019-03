Publication par le « Harm Reduction Journal » des résultats d'une étude comportementale mettant en évidence l'impact de l'utilisation des produits JUUL et des saveurs des JUULpods sur le sevrage tabagique chez l'adulte sur une période de trente jours.





SAN FRANCISCO, le 29 mars 2019 /CNW/ - Les laboratoires JUUL Labs ont annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude comportementale publiée dans le « Harm Reduction Journal » dont le but était d'examiner le rôle de l'utilisation de JUUL, des différentes saveurs des JUULpods et d'autres facteurs permettant de prédire l'abstinence de l'usage de la cigarette chez les nouveaux consommateurs de produits JULL au cours des trente derniers jours.

L'étude a examiné les taux d'abstinence de l'usage de la cigarette dans un échantillon de 15 456 fumeurs adultes âgés de 21 ans et plus au cours des 30 derniers jours d'une période de trois mois suivant l'achat initial d'un produit JUUL. L'abstinence a été définie comme l'absence totale de bouffées de cigarettes combustibles au cours des 30 derniers jours. Les résultats ont montré que 47,1 % des 9 272 participants à l'enquête, qui se sont soumis à une évaluation de suivi à trois mois, n'avaient pas fumé au cours des 30 derniers jours. Globalement, 28,3 % de l'ensemble des 15 456 participants qui avaient été recrutés pour l'étude se sont abstenus de fumer pendant la période évaluée.

Élément important : l'étude a également mené à la conclusion que les participants qui s'étaient limités à des saveurs autre que le tabac, comme la mangue, le concombre, les arômes fruités, la crème, le menthol et la menthe, avaient un taux de réussite de sevrage tabagique à trois mois 30 % supérieur à celui des participants ayant exclusivement choisi des saveurs de tabac. Les saveurs de mangue et de menthe sont les plus prisées chez les utilisateurs de JUUL ; de plus, les fumeurs qui utilisaient principalement des JUULpods à la menthe ou à la mangue au cours des 30 jours précédant l'évaluation à 3 mois avaient respectivement 37 % et 26 % plus de chances de n'avoir pas fumé de cigarettes au cours des 30 derniers jours, par rapport aux consommateurs qui avaient principalement utilisé les JUULpods aromatisés au tabac de Virginie (« Virginia Tobacco »).

Au total, l'étude a identifié huit variables clés qui ont permis de prédire la probabilité d'un réel sevrage tabagique au cours des 30 derniers jours, après une utilisation de produits JUUL pendant trois mois, dont : fréquence d'utilisation des produits JUUL, intensité et durée de la consommation, lieu d'achat et achat avec intention d'arrêter de fumer. Des analyses ultérieures incluront des données issues des mêmes participants lors des visites de suivi conduites 6 et 12 mois après la première utilisation des produits JUUL.

« Les résultats de cette étude indiquent que près de la moitié des fumeurs adultes qui ont utilisé un produit JUUL pendant trois mois s'est abstenue de consommer du tabac pendant les 30 derniers jours, le taux d'abstinence étant encore plus élevé chez les participants ayant consommé principalement des JUULpods non aromatisés au tabac », a rappelé le Dr Neil McKeganey, Directeur du « Centre for Substance Use Research » (Glasgow, RU). « Même si nous devrons poursuivre nos travaux de recherche, il a été démontré que les JUULpods aromatisés ont convaincu les fumeurs de faire la transition et qu'ils ont eu un effet indéniable dans le sevrage tabagique des participants pendant un certain temps. Nous continuerons de suivre les variables, dont celle-ci, qui ont une incidence sur le degré de probabilité du sevrage tabagique des fumeurs, et nous recueillerons davantage de données issues d'enquêtes conduites à 6 et 12 mois suivant le début de l'utilisation des produits JUUL », a-t-il ajouté.

« Notre mission est d'améliorer la vie du milliard de fumeurs dans le monde en faisant disparaître la cigarette ; dans ce sens, les résultats de notre étude sont encourageants car ils montrent qu'environ la moitié des fumeurs abandonnent la cigarette combustible après trois mois d'utilisation d'un produit JUUL », s'est félicité Erik Augustson, Directeur principal du programme de recherches comportementales aux laboratoires JUUL Labs. M. Augustson a obtenu un diplôme de Doctorat et un Master of Public Health. « Nous nous engageons à poursuivre nos recherches sur les effets éventuels de nos produits sur la santé publique : plus de 100 000 personnes participent à nos études comportementales à travers le monde. Grâce à ces études, nous recueillons des données portant sur une très grande variété d'éléments, dont les facteurs qui améliorent la probabilité d'arrêter entièrement la cigarette combustible et le rôle que les saveurs déterminantes peuvent jouer dans ce processus », a-t-il conclu.

L'étude en bref

Le centre de recherche CSUR (« Centre for Substance Use Research ») a été créé et financé à la demande des laboratoires JUUL Labs afin d'élaborer et administrer l'enquête de manière indépendante, puis d'analyser les résultats de l'étude et les publier. Pour convier les personnes à participer à cette étude, nous avons envoyé des courriers électroniques à nos clients e-commerce et ajouté des brochures aux kits de démarrage JUUL disponibles chez nos revendeurs aux Etats-Unis. Pour être admis, les candidats devaient être des adultes de 21 ans ou plus et de nationalité américaine, avoir consommé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et avoir acheté leur premier kit de démarrage JUUL auprès d'un revendeur basé aux Etats-Unis ou par l'intermédiaire de la boutique en ligne JUUL ( www.juul.com ) au cours des sept dernier jours.

À propos de JUUL Labs

JUUL Labs a été fondé pour offrir aux un milliard de fumeurs dans le monde une alternative satisfaisante au tabagisme des cigarettes combustibles. Le tabagisme est la principale cause de décès évitables dans le monde. Les produits JUUL Labs sont conçus pour aider les fumeurs à convertir d'un produit à l'autre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.juul.ca.

SOURCE JUUL Labs

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 11:04 et diffusé par :