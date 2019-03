Avec une quatrième ouverture de franchise en 2019, A&W franchit le cap des 150 restaurants au Québec





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Services alimentaires A&W Canada Inc., la chaîne de restaurants de burgers qui connaît la plus forte croissance au Canada, poursuit sur sa lancée et est fière d'annoncer qu'elle a franchi le cap des 150 restaurants au Québec. Quatre nouvelles franchises ont d'ailleurs déjà vu le jour dans la province depuis le début de l'année.

Depuis 2010, plus de 200 nouveaux restaurants ont ouvert au Canada et la province de Québec est une des régions qui a connu une des plus fortes croissances au cours des dernières années.

L'innovation - la recette du succès A&W

Chez A&W, les premières se succèdent à un rythme soutenu. « Nous sommes la première chaîne nationale de restaurants de burgers à avoir offert du boeuf élevé sans ajout d'hormones ou de stéroïdes ainsi que du poulet et du porc élevés sans ajout d'antibiotiques. C'est entre autres grâce à ces changements positifs que nos parts de marché augmentent chaque mois », déclare Susan Senecal, présidente et chef de la direction d'A&W Canada.

A&W est également à l'avant-plan du mouvement qui privilégie les ingrédients naturels dans le secteur de la restauration rapide. « Nous misons beaucoup sur l'effet A&W grâce aux lancements récents d'options à base de protéines végétales comme notre nouveau Chef-d'oeufTM avec saucisse Beyond Meat? et notre maintenant célèbre Burger Beyond Meat. Nous sommes à l'écoute de nos invités qui souhaitent une vaste gamme de burgers de la meilleure qualité qui soit; ces nouveaux produits Beyond Meat? de A&W constituent une belle façon de répondre à la demande grandissante pour l'ajout de protéines végétales à leur alimentation », ajoute Susan Senecal.

En 2018, A&W est aussi devenue la première chaîne de restaurants de burgers au Canada à servir du vrai fromage cheddar 100 % canadien et ainsi éliminer toute autre forme de fromage transformé de son menu. Enfin, depuis le début de l'année 2019, les pailles de plastique ont été retirées de tous les restaurants A&W à travers le Canada et ont été remplacées par des pailles de papier entièrement compostables, biodégradables et sans danger pour les milieux marins.

Une autre innovation a été reconnue dans le cadre du Gala Maillon d'Or 2018 alors qu'A&W a remporté le prix de la catégorie « Franchiseur - innovation », honneur des plus prestigieux décerné au franchiseur s'étant le mieux démarqué par sa capacité d'innovation par le Conseil québécois de la franchise. Ce prix a été décerné à A&W pour sa Root BeerTM produite à partir de vrai sucre de canne et de saveurs naturelles.

« Nous sommes très fiers de toutes ces innovations qui sont au coeur de notre stratégie d'entreprise et qui, sans l'ombre d'un doute, contribuent à notre croissance soutenue », conclut Susan Senecal.

L'histoire à succès d'un franchisé séduit par l'offre d'A&W

L'offre de franchise d'A&W attire de plus en plus de franchisés au Québec, notamment grâce à la performance de la bannière et à la culture de l'entreprise qui implique activement ces derniers dans le processus décisionnel de son développement d'affaires.

La majorité des décisions opérationnelles visant à faire évoluer l'entreprise sont basées sur des comités consultatifs constitués de franchisés de la chaîne. C'est ce qui a séduit Luc Lauzon lors de ses démarches à la recherche d'un franchiseur. L'homme d'affaires, qui a joint les rangs de la chaîne de restauration de burgers en faisant l'acquisition de sa première franchise à Laval en 2001, a ouvert son 10e restaurant A&W en janvier dernier dans la région de Montréal. « Ce qui était prioritaire pour ma femme et moi lorsque nous étions à la recherche d'un franchiseur, c'était l'implication qui nous était accordée au sein de l'entreprise. La proximité avec les dirigeants et l'opportunité de faire partie des processus consultatifs au développement de l'entreprise venaient rejoindre ce à quoi nous aspirions en devenant franchisés ».

Pour deux années consécutives, soit en 2003 et 2004, ainsi que seulement 2 ans à la suite de l'ouverture de son premier restaurant, Luc Lauzon a remporté le Prix du Président A&W, la plus haute distinction attribuée par la chaîne à un franchisé qui se distingue par ses performances exemplaires et son service à la clientèle. Mais le succès de M. Lauzon ne repose pas que sur l'homme, c'est un accomplissement familial. En passant par la gestion, le marketing et la comptabilité, tous les membres de la famille mettent la main à la pâte et sont un exemple au sein de la communauté d'A&W au Québec par leur implication et dévouement au sein de celle-ci. Depuis 2001, la famille Lauzon a rapporté des dizaines de prix, ce qui fait d'eux les franchisés les plus récompensés au Québec. En passant de 4 à 10 franchises en l'espace de seulement 5 ans, Luc Lauzon, sa femme et ses deux filles expliquent la recette de leur succès selon trois ingrédients : le travail, l'implication et l'entraide.

Une entreprise à propriété 100 % canadienne, fière de ses origines

Fondée en 1956, A&W est fière d'être demeurée à propriété 100 % canadienne.

L'entreprise favorise également des partenariats avec de nombreux producteurs canadiens : 100 % de ses oeufs et produits laitiers sont d'origine canadienne, les producteurs de boeuf canadiens sont privilégiés, et 100 % de son porc (bacon) servi dans ses établissements du Québec provient d'éleveurs du Québec.

