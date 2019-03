/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie soulignant le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan/





OTTAWA, le 26 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, sera accompagné d'Anita Cenerini, Mère nationale de la Croix d'argent, de vétérans et de membres de leur famille pour honorer les braves Canadiens qui ont servi - et qui ont perdu la vie - durant la mission canadienne en Afghanistan.

Les médias sont encouragés à faire connaître les détails de l'événement :

« La population canadienne est invitée à assister à une cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, ce dimanche 31 mars, à 11 h (heure de l'Est), afin de rendre hommage à tous les Canadiens qui ont servi en Afghanistan. Les vétérans, les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, leur famille, les jeunes et le grand public sont invités à assister à cette cérémonie qui soulignera le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan. »

Les représentants des médias qui aimeraient assister à la cérémonie sont priés de s'inscrire auprès d'Anciens Combattants Canada par courriel, à vac.media-medias.acc@canada.ca, ou par téléphone, au 613-992-7468.

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada

30, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1P 5A4



Date : dimanche 31 mars 2019



Heure : 10 h 50 (heure avancée de l'Est)

En plus de souligner le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan, 2019 marquera le 75e anniversaire du jour J, de la bataille de Normandie, de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie durant la Seconde Guerre mondiale.

Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot?clic #LeCanadasesouvient. Apprenez-en davantage à veterans.gc.ca .

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :