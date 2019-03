Gestion de Placements TD Inc. annonce un changement de conseiller en valeurs et de degré de risque





TORONTO, le 29 mars 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui que Gestion de Placements Greystone TD (Greystone TD) remplacera GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. à titre de conseiller en valeurs du Fonds de titres internationaux TD (le Fonds) à compter du 15 avril 2019.

Les objectifs de placement du Fonds resteront les mêmes; cependant, les stratégies de placement seront modifiées afin d'inclure des placements dans des sociétés susceptibles d'avoir la capacité d'afficher une croissance solide et durable des bénéfices. L'accent sera mis également sur la qualité des bénéfices et la solidité financière. Les analyses de modélisation de la contribution des actions, des secteurs et des pays seront utilisées pour aider à optimiser l'exposition au risque globale du Fonds par rapport à son indice de référence.

Par ailleurs, le 29 mars 2019, le degré de risque du Fonds passera de « moyen à élevé » à « moyen ». Ce changement sera reflété dans une modification apportée au prospectus simplifié des Fonds Mutuels TD et à l'aperçu du fonds qui seront déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières vers le 29 mars 2019.

Le changement au degré de risque est basé sur la méthodologie prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Le changement ne résulte pas de la modification des objectifs, des stratégies ou du type de gestion des placements du Fonds. Un résumé de la méthodologie de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de placement des Fonds Mutuels TD se trouvent dans leur prospectus simplifié respectif à https://www.tdassetmanagement.com/francais.

« Le Fonds devrait profiter du style de placement axé sur la croissance de Greystone TD, a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction et chef des placements, GPTD. Le Fonds tirera profit du processus de placement de Greystone TD, qui cherche à repérer des sociétés affichant des facteurs de croissance durable pouvant se traduire par des bénéfices plus élevés et une progression des cours boursiers. »

À propos de Gestion de Placements Greystone TD

Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Gestion de Placements Greystone TD (« Greystone TD ») est un gestionnaire de portefeuille institutionnel établi à Regina, et qui compte d'autres bureaux à Toronto, à Winnipeg et à Hong Kong. Depuis 1988, Greystone TD propose une gamme complète de solutions multiactifs, grâce à ses équipes internes couvrant les titres à revenu fixe, les actions canadiennes, les actions américaines, les actions internationales, l'immobilier, les prêts hypothécaires et les infrastructures. En novembre 2018, La Banque Toronto-Dominion (TD) a conclu l'acquisition de Greystone Capital Management Inc. (« GCMI »), la société mère de Greystone Managed Investments Inc. Cette transaction procure aux entités de gestion d'actifs de la TD l'une des plus larges gammes de solutions de placement au Canada et offre aux clients la possibilité d'investir dans des placements non traditionnels ainsi que d'intégrer davantage les catégories d'actifs privés et publics à leurs portefeuilles. Pour en savoir plus sur Greystone TD : www.greystone.ca.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2018, les entités de gestion de placements de la TD géraient 366,9 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD.

