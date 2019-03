Changing Health propose en collaboration avec Dacadoo des programmes de changement de comportement personnalisés en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique





NEWCASTLE UPON TYNE, Angleterre, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- dacadoo, un leader mondial de l'engagement en faveur de la santé et Changing Health, un pionnier des programmes de changement de comportement destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée, annoncent une coopération stratégique internationale. Cette collaboration permet à dacadoo d'élargir à des clients la portée de son expertise en matière de promotion du bien-être à l'aide d'outils numériques auprès de personnes souffrant de troubles médicaux de longue durée, et permet à Changing Health de passer d'une approche britannique à un public international.

La société suisse dacadoo ag développe et exploite une plate-forme numérique d'engagement en faveur de la santé qui aide les employés à gérer activement leur santé de manière simple et amusante. Pour inciter les utilisateurs à rester actifs et en bonne santé, la société fait appel à des techniques de motivation issues des jeux en ligne, à des fonctionnalités collaboratives inspirées des réseaux sociaux, à un feedback personnalisé et au dacadoo Health Score (score de santé dacadoo) breveté dans le but de mieux comprendre et d'améliorer sa santé.

Changing Health, une entreprise issue de l'Université de Newcastle, au Royaume-Uni, puise dans le meilleur de la science du comportement et de l'enseignement fondé sur des résultats pour offrir des programmes de changement de comportement à grande échelle. Les utilisateurs de Changing Health bénéficient d'un coaching individuel par téléphone, d'un enseignement, d'un suivi et d'une assistance en ligne par l'intermédiaire d'une application. Ces programmes se concentrent en premier lieu sur les besoins psychologiques et les motivations d'une personne, puis lui fournissent les compétences et les connaissances nécessaires pour agir sur la base de cette compréhension en apportant et en maintenant des changements dans son alimentation, son activité physique et son sommeil.

John Grumitt, directeur général de Changing Health, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par la montée en puissance rapide de nos programmes de changement de comportement issue de ce partenariat. Nous nous rapprochons ainsi du but de notre mission, qui consiste à donner à des millions de personnes les moyens de changer leur mode de vie pour de bon. La compréhension des besoins locaux des patients et des équipes de soins constitue un élément important de notre croissance rapide au Royaume-Uni. Notre partenariat stratégique avec dacadoo apporte une vision et produit des résultats locaux qui ont une portée mondiale. La capacité à mettre en oeuvre nos services localement dans d'autres pays constitue une étape importante dans la réalisation de notre mission consistant à produire un changement de comportement à grande échelle. »

Peter Ohnemus, fondateur et PDG de dacadoo, a ajouté : « Les clients dans le domaine des assurances souhaitent jouer un rôle plus actif dans la gestion de la santé de leurs membres et fournir une bonne couverture à toutes les étapes de la santé de leur population assurée. La combinaison des plateformes de dacadoo et Changing Health répond exactement à ce besoin et nous sommes ravis de collaborer afin d'y apporter une réponse. »

À propos de dacadoo

dacadoo est une société technologique mondiale et un partenaire commercial innovant de premier plan dans la transformation numérique du secteur de la santé. Basée à Zurich, en Suisse, dacadoo développe et exploite une plateforme d'engagement en matière de santé numérique principalement mobile qui aide les personnes à mener une vie plus saine et plus active grâce à une combinaison de techniques de motivation issues de la science du comportement, des jeux en ligne et des réseaux sociaux, ainsi qu'à l'intelligence artificielle et à un coaching automatisé. Basé sur les données cliniques annuelles de plus de 300 millions de personnes, son score de santé en temps réel breveté permet d'évaluer l'état de santé d'un individu, ce qui offre aux utilisateurs une expérience d'engagement unique, tout en offrant aux entreprises clientes de dacadoo un moyen efficace de mesurer l'impact réel de leurs programmes de bien-être. Disponible dans plus de 13 langues, la technologie de dacadoo se présente sous la forme d'une solution complète en marque blanche ou peut être intégrée aux produits d'un client via son API. Parmi les clients de dacadoo figurent des sociétés d'assurance maladie et d'assurance vie, des organisations de services de santé et de bien-être ainsi que des employeurs de taille moyenne et grande en faveur de la promotion de la santé sur le lieu de travail.

À propos de Changing Health

Changing Health fournit les programmes et la technologie numérique nécessaires pour modifier les comportements à grande échelle. Elle propose actuellement des programmes cliniquement prouvés pour la gestion et la rémission du diabète de type 2, la prévention du diabète de type 2 et la gestion du poids, en combinant un coaching en santé faisant appel à la psychologie comportementale et un enseignement numérique fondé sur des résultats. Cette approche permet aux organisations de soins de santé du monde entier de fournir un soutien hautement personnalisé à grande échelle, en tirant le meilleur parti de temps et de ressources rares. Changing Health offre des services de gestion du diabète de type 2 à plus de 30 organisations du service national de santé (NHS), est un fournisseur national de services de prévention du diabète de type 2 et développe actuellement ses activités aux Pays-Bas et en Allemagne.

