Une nouvelle recherche sur l'opinion publique concernant les enjeux de l'alimentation naturelle et autres sujets brûlants concernant la nourriture

Un outil d'intelligence artificielle cartographie les conversations en ligne des Canadiens

portant sur la nourriture

GUELPH, ON, le 28 mars 2019 /CNW/ - Une nouvelle étude permet de mieux comprendre les changements de l'opinion publique à l'égard des aliments canadiens : comment ils sont produits et les relations que souhaitent entretenir les consommateurs avec les agriculteurs qui cultivent leurs aliments.

L'étude du Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA), Conversations canadiennes : une étude des opinions concernant l'alimentation et l'agriculture, dévoile comment les aliments, l'agriculture et une poignée de sujets brûlants captent l'intérêt national dans des millions de débats et de dialogues en ligne. Les enjeux les plus importants à l'égard desquels les Canadiens sont les plus mobilisés sont les changements climatiques et leurs liens avec la production alimentaire, les aliments bio ainsi que les discussions sur les organismes génétiquement modifiés (OGM).

« Ce travail révolutionnaire a permis de rassembler et de quantifier les discussions concrètes ainsi que les véritables sentiments des 254?900 Canadiens qui discutent de nourriture et de la manière dont celle-ci est produite, déclare Crystal Mackay, la présidente du CCIA. Ce type d'étude est primordial pour vraiment répondre aux questions et aux demandes des consommateurs d'une manière franche et authentique. »

Dans ces conversations répertoriées sur une période de 2 ans :

8 millions de personnes discutaient du cannabis

2,5 millions discutaient des changements climatiques et de leurs liens avec la production alimentaire

2,1 millions discutaient des aliments génétiquement modifiés (OGM)

2 millions discutaient de l'alimentation bio et de l'agriculture

Étonnamment, il s'avère que dans l'ensemble, les opinions des jeunes de la Génération Y et celles des Baby-Boomers concernant les enjeux alimentaires s'alignent de manière similaire. Ce n'est pas le cas dans l'étude quantitative plus traditionnelle du CCIA, dans laquelle les consommateurs répondent simplement à des questions. L'étude a aussi permis d'identifier les opportunités manquées par les acteurs du système agroalimentaire canadien de se joindre aux millions de conversations en ligne qui tournent autour du coût de la nourriture et des changements climatiques.

Les sujets couvraient les pratiques agricoles et la production alimentaire en général, et particulièrement les OGM, les hormones, les antibiotiques et les pesticides. Tel que dévoilé dans les études antérieures du CCIA, il s'avère que les agriculteurs sont les plus communément associés aux parties prenantes du système agroalimentaire, et cela à l'égard de tous les sujets abordés.

L'étude du CCIA a permis de « mesurer » les discussions portant sur les aliments et l'agriculture de

254?900 Canadiens sur une période de 24 mois, dans les médias sociaux, de janvier 2017 à janvier 2019. L'étude évalue les nombreuses plateformes sociales, notamment Facebook, Twitter et Reddit grâce à un outil propriétaire d'intelligence artificielle qui permet d'analyser les médias sociaux publics, sans données personnelles attachées aux résultats.

Découvrez les résultats plus détaillés de cette étude ainsi que d'autres études du CCIA portant sur les vues des Canadiens sur les aliments et l'agriculture (en français ou en anglais) à www.foodintegrity.ca

Le CCIA est un organisme sans but lucratif qui aide à renforcer la confiance du public à l'égard du système agroalimentaire canadien. Pour ce faire, il coordonne des recherches, produit des ressources, entame des dialogues et propose des formations. Nos membres et partenaires de projets représentent la diversité du système agroalimentaire et s'engagent à fournir des informations dignes de foi sur nos produits. Ils s'engagent aussi à aborder des enjeux importants dans le domaine. Le CCIA n'exerce aucune pression et ne défend aucune entreprise ou marque particulière. Le financement de cette activité a été fourni par Agriculture et Agroalimentaire Canada, dans le cadre du Programme canadien d'adaptation agricole.

