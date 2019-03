Offre de privatisation de Valener : réaction d'Energir





MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Énergir, s.e.c. (« Énergir ») a pris acte du fait que Valener Inc. (« Valener ») a conclu une convention d'arrangement définitive avec Noverco inc. (« Noverco ») en vue de l'acquisition des actions ordinaires et privilégiées de Valener par Noverco, indirectement. Présentement, Valener détient 29% des parts d'Énergir alors que 71% sont détenues indirectement par Noverco.

L'actionnariat de Noverco est composé, indirectement, de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), du Fonds de solidarité FTQ, de British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et du Régime de retraite de l'Université du Québec, ainsi que d'Enbridge Inc.

La transaction est sujette à certaines conditions de clôture, notamment à l'approbation aux deux tiers des porteurs d'actions ordinaires habiles à voter à une assemblée extraordinaire des actionnaires de Valener convoquée à cette fin et à certaines approbations réglementaires du Vermont Public Utility Commission et du Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis. Advenant la concrétisation de la transaction visant la privatisation de Valener, ce changement d'actionnariat ne devrait pas avoir d'impact sur Énergir.

Réaction de la direction d'Énergir

« Depuis la création de Valener en 2010, Énergir a toujours senti que le public investisseur soutenait de façon claire le plan de croissance et de diversification de notre entreprise. Forts de cet appui, nous avons diversifié nos territoires et nos énergies de façon significative. » a affirmé Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir. « De même, Noverco a appuyé de façon importante notre développement, tant au Québec qu'aux États-Unis. L'offre formulée par Noverco démontre sa volonté et celle de ses actionnaires de continuer à soutenir l'équipe d'Énergir dans la réalisation de son plan stratégique. » de conclure Mme Brochu.

Énergir en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

