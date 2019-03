Une retraite sûre et digne pour les aînés du Canada





SCARBOROUGH, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - Tous les aînés du Canada méritent d'avoir une retraite sûre, digne et sans soucis financiers. Le gouvernement du Canada appuie les aînés pour qu'ils puissent profiter de leur retraite et rester actifs et engagés dans leur communauté.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Scarborough, en Ontario, où il a souligné les mesures prévues dans le budget de 2019 pour améliorer la qualité de vie des aînés du Canada, maintenant et pour les générations futures.

Dans le budget de 2019, le gouvernement propose de nouvelles mesures pour aider les aînés du Canada à profiter d'une retraite plus sûre sur le plan financier. Ces mesures consistent notamment à :

bonifier l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti (SRG), pour que les aînés à faible revenu qui choisissent de continuer à travailler puissent garder une plus grande part de l'argent pour lequel ils ont travaillé si fort;

inscrire les cotisants au Régime de pensions du Canada (RPC) âgés de 70 ans ou plus de manière proactive, pour assurer qu'ils reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit;

(RPC) âgés de 70 ans ou plus de manière proactive, pour assurer qu'ils reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit; mieux protéger les régimes de pensions offerts par l'employeur en cas d'insolvabilité.

Afin de mieux soutenir les Canadiens atteints de démence et leurs familles, le budget de 2019 propose également un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en oeuvre la toute première stratégie nationale du Canada sur la démence. La stratégie visera à accroître la sensibilisation et à réduire la stigmatisation, à élaborer des lignes directrices en matière de traitement et des pratiques exemplaires pour un diagnostic précoce, ainsi qu'à nous aider à mieux comprendre la démence et ses effets sur nos communautés.

De plus, le budget de 2019 propose d'augmenter le financement accordé au programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d'aider les aînés à réussir et à participer à leur communauté. Ces fonds appuieraient des projets dans des communautés à travers le pays, qu'il soit question de fournir de l'équipement sportif aux centres des aînés, d'offrir des cours de finance ou de créer des occasions de bénévolat.

Grâce à de telles mesures, le budget de cette année aidera les aînés du Canada à passer moins de temps à se soucier de joindre les deux bouts et plus de temps à profiter de la retraite sûre et digne qu'ils méritent.

Citation

« Les aînés du Canada ont travaillé fort pour soutenir leur famille, bâtir des communautés fortes et faire croître notre économie. Leurs connaissances, leurs compétences et leur savoir-faire sont les piliers de nos entreprises et de notre pays. Maintenant, grâce au budget de cette année, nous veillons à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Nous réalisons des investissements importants pour que les aînés aient la liberté et la tranquillité d'esprit qu'ils méritent à la retraite. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Dans le chapitre « Investir dans la classe moyenne » du budget de 2019, le gouvernement présente son plan pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

Pour permettre aux aînés du Canada à faible revenu de gagner plus d'argent pendant qu'ils travaillent, le budget de 2019 propose de présenter un projet de loi qui bonifierait l'exemption des gains du SRG à compter de juillet 2020.

à faible revenu de gagner plus d'argent pendant qu'ils travaillent, le budget de 2019 propose de présenter un projet de loi qui bonifierait l'exemption des gains du SRG à compter de juillet 2020. Grâce aux changements proposés à l'inscription au RPC, on estime qu'environ 40 000 personnes de plus de 70 ans qui sont actuellement exclues commenceraient à recevoir une pension de retraite mensuelle moyenne de 302 $ en 2020. De plus, environ 1 500 aînés canadiens qui atteindront l'âge de 70 ans en 2020 seront inscrits de façon proactive et recevront une pension de retraite mensuelle moyenne estimée à 645 $. D'ici 2040, jusqu'à 4 000 personnes pourraient être inscrites chaque année.

Le budget de 2019 propose de nouvelles mesures qui rendront les procédures en cas d'insolvabilité plus équitables, claires et accessibles pour les pensionnés et les travailleurs, en partie en exigeant que toutes les parties concernées agissent de bonne foi et en donnant aux tribunaux une plus grande capacité d'examiner les paiements versés aux cadres de direction dans les jours menant à l'insolvabilité.

Le budget de 2019 propose également de consacrer une somme supplémentaire considérable de 100 millions de dollars sur cinq ans, et 20 millions de dollars par année par la suite, au programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada s'emploie à offrir aux aînés une retraite plus sûre et plus digne, notamment :

s'emploie à offrir aux aînés une retraite plus sûre et plus digne, notamment : en désignant une ministre des Aînés pour mieux comprendre les besoins des aînés du Canada et veiller à ce que les programmes et les services soient conçus pour répondre à ces besoins;

et veiller à ce que les programmes et les services soient conçus pour répondre à ces besoins;

en bonifiant les prestations de près de 900 000 aînés à faible revenu, et en augmentant les prestations complémentaires du SRG pour les aînés les plus vulnérables du Canada afin de sortir environ 57 000 personnes de la pauvreté;

afin de sortir environ 57 000 personnes de la pauvreté;

en investissant six milliards de dollars sur 10 ans pour les soins à domicile, afin de permettre aux provinces et aux territoires d'améliorer l'accès aux soins à domicile, aux soins communautaires et aux soins palliatifs;



en rétablissant l'âge d'admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et du SRG à 65 ans, remettant ainsi des milliers de dollars dans les poches des Canadiens au moment où ils deviennent des aînés;



en augmentant le montant des prestations du SRG et de l'Allocation des couples qui doivent vivre séparément pour des raisons hors de leur contrôle;



en bonifiant le RPC, dont la prestation de retraite maximale augmentera jusqu'à 50 % au fil du temps, et ce, en collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 11:06 et diffusé par :