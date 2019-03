SAS Institute Canada Inc. figure dans la liste 2019 des meilleurs lieux de travailtm pour les femmes





TORONTO, le 27 mars 2019 /CNW/ - SAS Institute Canada Inc. est fière d'annoncer qu'elle fait partie de la liste 2019 des meilleurs lieux de travail pour les femmes. L'entreprise a reçu cette marque de reconnaissance à la suite d'une étude approfondie et indépendante réalisée par Great Place to Work®.

« Chez SAS, nous croyons qu'une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive favorise un milieu de travail créatif et novateur, a déclaré Cameron Dow, président de SAS Canada. Il est essentiel de donner aux femmes les moyens de faire preuve d'innovation et de réaliser leurs ambitions professionnelles, et ce, pour assurer leur réussite et la nôtre. »

En 2018, SAS Canada a lancé le réseau Women in Analytics en vue de renforcer la diversité au sein du domaine de l'analyse. Ce programme mise sur les valeurs de SAS, comme l'authenticité, la conciliation travail et vie personnelle et la passion, pour bâtir une communauté de femmes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de SAS, qui travaillent de façon à défendre les intérêts des femmes dans le domaine de l'analyse. Le réseau Women in Analytics de SAS a aussi été reconnu en tant que pratique exemplaire dans le cadre d'une recherche conjointe publiée aujourd'hui par Great Place to Work, le programme WE EMPOWER d'ONU Femmes, l'Union européenne et l'Organisation internationale du Travail. Cliquez sur le lien suivant pour lire le rapport : Empowering Women for Innovation and Business Success (en anglais seulement).

La liste des meilleurs milieux de travail pour les femmes est fondée sur les rétroactions d'employés de centaines d'entreprises interrogés par Great Place to Work. Ces données sont fiables à 90 % et la marge d'erreur est de plus ou moins 5 %

Pour être admissible à figurer au palmarès, une entreprise doit avoir obtenu la certification Great Place to Work Certifiedtm au cours de la dernière année et employer au moins 15 femmes. De plus, 90 % de ses employés doivent convenir que leur milieu de travail est sécuritaire et que les gens y sont traités de façon équitable, indépendamment de leur sexe. Les meilleurs milieux de travail ont été déterminés en fonction de la note globale relative à l'indice de confiance attribuée par les répondantes, et des programmes et pratiques faisant la promotion du traitement équitable et de l'avancement des femmes.

Great Place to Work diffusera aussi une publication, conjointement avec le programme « WE EMPOWER » d'ONU Femmes, l'Union européenne et l'Organisation internationale du Travail, le 27 mars 2019, à Toronto.

Parallèlement au thème d'ONU Femmes dans le cadre de la plus récente Journée internationale des femmes, « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement », cette publication se penche sur les moyens par lesquels le secteur privé peut faire progresser l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, tout en offrant des exemples concrets d'autonomisation en milieu de travail qui appuient et favorisent l'innovation chez tous les employés. La publication en question, intitulée Empowering Women for Innovation and Business Success, fait valoir, à l'aide d'un exemple fort convaincant fondé sur des données comparatives recueillies au Canada, que les entreprises ayant adopté une culture en milieu de travail axée sur une grande confiance et l'inclusion enregistrent de meilleurs taux de réussite plus rapidement grâce à la participation de tous leurs employés au processus d'innovation.

SAS

SAS est le chef de file en analyse d'affaires. Les logiciels et services novateurs offerts par SAS renforcent l'autonomie des consommateurs de partout sur la planète et les inspirent à convertir les données en renseignements exploitables. SAS vous offre la « puissance de savoir », THE POWER TO KNOW®.

SAS exploite sa filiale canadienne depuis 1988. Établie à Toronto, l'entreprise emploie plus de 300 personnes dans l'ensemble du pays dans ses bureaux de Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Québec et Montréal. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sas.com/canada

Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieu de travail axées sur la confiance et le rendement élevés. Great Place to Work effectue les plus importantes études sur le milieu de travail de la planète. Elle a sondé plus de 10 millions d'employés provenant de 8 000 entreprises dans plus de 50 pays, offrant une excellente compréhension des cultures d'entreprise efficaces et du marché de plus en plus complexe. Grâce à des outils d'évaluation et services exclusifs, Great Place to Work est en mesure d'établir les meilleurs milieux de travail de la planète qui figurent dans une série de palmarès nationaux, notamment ceux publiés par The Globe & Mail (au Canada) et le magazine Fortune (aux États-Unis). Great Place to Work fournit les indicateurs et l'expertise nécessaires à la création d'extraordinaires milieux de travail durables et reconnus. De plus, elle aide ses clients à une époque où le rythme rapide de l'évolution oblige les entreprises à s'adapter, à faire preuve d'innovation et à se développer de façon continue.

SOURCE SAS Canada

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :