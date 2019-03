Le tribunal confirme le plan de restructuration d'Aegean Marine Petroleum Network Inc.





Aegean Marine Petroleum Network Inc. (NYSE : ANW) ("Aegean" ou la "société") a annoncé aujourd'hui que le tribunal des faillites du district sud de New York (le "tribunal") a confirmé son plan de réorganisation (le "plan"), sous réserve de légères modifications. Ce développement ouvre la voie à la sortie de la société de la restructuration du chapitre 11 la semaine prochaine en tant que filiale en propriété exclusive de Mercuria Energy Group Limited ("Mercuria"), l'une des plus importantes sociétés indépendantes d'énergie et de marchandises au monde.

Le plan est le résultat du règlement global réussi de la société avec ses divers groupes de créanciers, dont Mercuria, le Comité officiel des créanciers non garantis d'Aegean, American Express Travel Related Services Company, Inc. et certains porteurs des titres convertibles non garantis de la société.

"La confirmation du plan par le tribunal est le point culminant d'une restructuration complète des activités et de la structure du capital de la société qui positionne l'entreprise pour exceller sous la propriété de Mercuria. Cette stabilisation réussie de l'entreprise n'aurait pas été possible sans le dévouement des dirigeants et des employés d'Aegean", a déclaré Tyler Baron, administrateur d'Aegean.

M. Baron a ajouté : "Avec le soutien de Mercuria et de nos créanciers, Aegean sortira de la restructuration du chapitre 11 avec un désendettement significatif, ayant réduit sa dette d'environ 80%. Sous la propriété de Mercuria, nous disposerons également de liquidités et de capacités d'approvisionnement plus importantes que jamais auparavant et nous pourrons offrir à nos clients une gamme de services beaucoup plus étendue. Au nom de l'équipe d'Aegean, je tiens à remercier toutes nos parties prenantes pour leur soutien tout au long de ce processus."

Donald Moore, président du conseil d'administration d'Aegean, a déclaré : "La page est enfin tournée sur les problèmes que la société a connus et les défis qui en découlent, et tous les regards sont désormais rivés sur les opportunités considérables à long terme qui l'attendent. Nous sommes très heureux d'avoir pris les mesures nécessaires pour sauver Aegean et, de manière accélérée, restaurer un acteur clé sur le marché mondial et le positionner pour un succès à long terme".

Le 6 novembre 2018, avec l'appui de Mercuria, la société a entamé son processus de restructuration en vertu du chapitre 11 afin d'améliorer ses liquidités et de positionner la société en vue d'un succès à long terme. La société a poursuivi ses activités dans le cours normal de ses opérations tout au long du processus.

Dans le cadre de ses efforts de restructuration, Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique d'Aegean, Moelis & Company LLC agit à titre de banquier d'affaires d'Aegean et EY Turnaround Management Services LLC à titre de conseiller en restructuration d'Aegean.

Informations complémentaires

Des renseignements supplémentaires sur les affaires relevant du chapitre 11, les documents déposés devant les tribunaux et d'autres documents relatifs aux affaires liées au chapitre 11 sont disponibles sur un site Web administré par l'agent des créances et des avis des débiteurs, Epiq Corporate Restructuring, LLC, à l'adresse suivante http://dm.epiq11.com/aegean.

A propos de Aegean Marine Petroleum Network Inc.

Aegean Marine Petroleum Network Inc. est une entreprise internationale de logistique des carburants marins qui commercialise et fournit physiquement des carburants et lubrifiants raffinés aux navires au port et en mer. La société s'approvisionne auprès de diverses sources (telles que les raffineries, les producteurs de pétrole et les négociants) et les revend à un groupe diversifié de clients dans tous les principaux secteurs de la navigation commerciale et les principales compagnies de croisières. Actuellement, Aegean a une présence mondiale sur plus de 30 marchés et une équipe de professionnels prêts à servir ses clients où qu'ils soient dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ampni.com.

