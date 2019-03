Découvrez Dubaï avec Emaar Hospitality Group





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Emaar Hospitality Group, l'activité hôtellerie et sites de loisirs d'Emaar Properties PJSC, a annoncé des forfaits escale d'une valeur exceptionnelle à Dubaï, dans ses établissements Address Hotels + Resorts et Vida Hotels and Resorts. Le forfait s'applique également aux Rove Hotels, une coentreprise d'Emaar Properties et de Meraas.

Les touristes faisant escale pour 12 heures à Dubaï reçoivent un forfait comprenant deux billets gratuits pour l'Aquarium et le Zoo sous-marin de Dubaï et le sommet du Burj Khalifa, outre les transferts de l'aéroport international de Dubaï et des tarifs préférentiels dans les hôtels participants. Il est également possible de rester 24 heures à Dubaï dans l'une des chambres de luxe et de profiter d'un petit-déjeuner offert et de l'accès à des lieux d'exception.

Olivier Harnisch, le PDG d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Que vous preniez l'avion pour Dubaï ou que vous soyez là de passage, ne passez pas à côté de nos forfaits escale. Découvrez les célèbres attractions et loisirs grâce à nos forfaits escale de 12, 24, 48 et 72 heures. »

Faites une pause de 48 heures pour un séjour de deux nuits à Dubaï. Filez de l'aéroport à la chambre d'hôtel de luxe réservée pour deux nuits, avec petit déjeuner inclus. Découvrez la vie marine avec deux billets pour l'Aquarium et le Zoo sous-marin de Dubaï. Faites ressortir le fauve qui sommeille en vous en faisant mousser vos sens ; vous disposez de deux billets pour le parc à thème de réalité virtuelle. Montez sur le belvédère le plus haut du monde avec deux billets pour le sommet de l'emblématique Burj Khalifa.

Passez quelques jours à découvrir Dubaï avant de poursuivre votre voyage et faites une escale de 72 heures, pour un séjour exclusif de trois nuits dans une chambre de luxe avec petit déjeuner. Vous aurez gracieusement accès, pour deux personnes, à une plage privée et à un éventail d'attractions à proximité, à voir absolument, comme l'Aquarium et le Zoo sous-marin de Dubaï, le sommet du Burj Khalifa et le parc à thème de réalité virtuelle.

Les forfaits escale sont valides du 1er avril au 25 décembre 2019 à Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard, Palace Downtown et aux Address Fountain Views et Address Sky View, qui ouvrent prochainement ; à Vida Downtown, Manzil Downtown et aux Vida The Hills et Vida Harbour Point, qui ouvrent prochainement ; et dans les hôtels Rove, dont Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre, Rove Dubai Marina et au Rove At The Park, qui ouvre prochainement.

Vous pouvez réserver sur addresshotels.com, vidahotels.com et rovehotels.com.

