FedEx lance son deuxième Concours de bourses pour petites entreprises FedEx





Bourses et prix d'une valeur de 100 000 $ à gagner pour 10 petites entreprises canadiennes

MISSISSAUGA, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE : FDX), a annoncé aujourd'hui le lancement de son deuxième Concours annuel de bourses pour petites entreprises FedEx au Canada, qui vise à reconnaître les petites entreprises novatrices et inspirantes partout au pays. Le concours sera ouvert à compter du lundi 8 avril et comportera des prix de 85 000 $ en bourses et 15 000 $ en services-conseils et en soutien d'agences de marketing de la marque, à remporter par 10 petites entreprises basées au Canada. Voici plus précisément les prix qui seront offerts :

Grand prix : Un (1) gagnant d'une bourse de 30 000 $ CA, ainsi qu'une rencontre avec Lisa Lisson , présidente de FedEx Express Canada, et un atelier sur le marketing de marque avec l'agence de relations publiques et de marketing numérique FleishmanHillard HighRoad (valeur estimée à 10 000 $ CA).

, présidente de FedEx Express Canada, et un atelier sur le marketing de marque avec l'agence de relations publiques et de marketing numérique FleishmanHillard HighRoad (valeur estimée à 10 000 $ CA). Prix Argent : Un (1) gagnant d'une bourse de 15 000 $ CA, ainsi qu'un atelier sur le marketing de marque avec FleishmanHillard HighRoad (valeur estimée à 5 000 $ CA).

: Un (1) gagnant d'une bourse de 15 000 $ CA, ainsi qu'un atelier sur le marketing de marque avec FleishmanHillard HighRoad (valeur estimée à 5 000 $ CA). Prix Bronze : Huit gagnants d'une bourse de 5 000 $ CA chacun.

Après une année d'inauguration marquée au sceau du succès, nous sommes ravis d'offrir de nouveau le concours en 2019 », a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. « FedEx comprend l'importance des petites entreprises pour les Canadiens, et c'est pour nous à la fois un plaisir et un privilège de créer des possibilités pour les entrepreneurs canadiens grâce à notre concours de bourses. »

Le Concours de bourses pour petites entreprises FedEx a été conçu en vue de fournir aux petites entreprises un soutien et des ressources financières pour les aider à élargir leurs activités et à augmenter leur compétitivité à l'échelle locale et partout dans le monde. Le Concours de bourses pour petites entreprises FedEx a été lancé pour la première fois en 2012 aux États-Unis. Depuis lors, il a été élargi à 12 marchés, notamment en Chine continentale, au Japon, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Brésil, au Chili et au Mexique. FedEx est le pivot de l'économie du commerce électronique à l'échelle mondiale, ayant consacré plus de quatre décennies à l'élaboration, à l'expansion et à la simplification d'un réseau physique de transport de marchandises dans plus de 220 pays et territoires, et reliant plus de 99 % du PIB mondial. En misant sur le transport rapide et fiable de leurs marchandises, les entreprises canadiennes peuvent diminuer leurs coûts, améliorer leur chaîne d'approvisionnement et cerner de nouvelles occasions de croissance et de rentabilité.

Lors de la première édition du concours en 2018, plus de 375 000 Canadiens ont voté pour leur entreprise canadienne favorite sur les médias sociaux, et le concours a attiré plus de 2 100 petites entreprises candidates partout au Canada. Gagnante du Grand prix l'an dernier, Faire Child - une compagnie de vêtements d'extérieur pour enfants basée en Nouvelle-Écosse - a investit son prix en argent en marketing et en projets d'expansion pour sa gamme de produits. Pour en savoir davantage sur les gagnants de l'édition 2018 du Concours de bourses pour petites entreprises FedEx, veuillez visiter ce lien.

Comment participer

Le Concours de bourses pour petites entreprises FedEx 2019 est ouvert aux petites entreprises canadiennes à but lucratif qui emploient 99 employés ou moins et qui sont en activité depuis six mois ou plus. Pour s'inscrire, les participants doivent se rendre sur fedex.ca/bourse puis fournir leurs coordonnées, rédiger un court profil de leur entreprise et télécharger des photos de leur entreprise ou de leur produit.

La période d'inscription au concours est du 8 avril au 6 mai 2019, et la période de vote est du 15 avril au 13 mai. Ces votes peuvent aider les entreprises à se démarquer, mais il ne s'agit que de l'un des nombreux facteurs pris en compte au moment de choisir les finalistes et les gagnants. Après une période d'évaluation, le nom des 75 finalistes sera annoncé le 30 mai 2019, et le nom des dix gagnants sera dévoilé le 20 juin 2019.

On trouvera tous les détails sur la façon de participer au concours, les critères d'admissibilité, le règlement et une foire aux questions sur fedex.ca/bourse. Aucun achat n'est requis. Le participant doit avoir atteint l'âge de la majorité. La réponse à une question mathématique réglementaire est exigée. Maximum d'une (1) participation par entité commerciale.

Trouvez des solutions pour votre entreprise sur le Centre des petites entreprises FedEx

Le portefeuille de services de FedEx permet aux petites entreprises d'accéder aux marchés mondiaux et à des solutions d'expédition et de logistique. Pour en savoir davantage sur la façon dont FedEx vient en aide aux petites entreprises, veuillez visiter le Centre des petites entreprises de FedEx sur fedex.ca/petitesentreprises.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) offre à ses clients et aux entreprises du monde entier un large éventail de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. La compagnie, qui a des revenus annuels de 64 milliards de dollars, fournit des applications commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses sociétés en exploitation gérées en collaboration, qui font face à la concurrence de façon collective sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige des 425 000 membres de son équipe qu'ils restent absolument et totalement concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière dont FedEx fait le lien entre les gens et les possibilités partout dans le monde, visitez about.fedex.com.

SOURCE FedEx Express Canada

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :