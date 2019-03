La deuxième XCMG Cup rend hommage à l'innovation et aux solutions vertes et durables





XUZHOU, Chine, 26 mars 2019 /CNW/ - Accueillie par XCMG, le principal fabricant chinois d'engins de chantier, la deuxième édition de la compétition de conception de technologies vertes innovantes (la « Coupe XCMG ») a dévoilé les lauréats de cette année, lors d'une cérémonie à Xuzhou (Chine). L'équipe dirigée par Gao Shuai, de l'Université Yanshan, a remporté le premier prix grâce à sa solution de R-D pour machines de levage et excavatrices, en particulier les solutions à haut rendement pour le montage aérien d'un rotor de ventilateur.

La deuxième édition de la Coupe XCMG a reçu 200 projets de 800 participants, provenant de huit pays et régions dont la Chine continentale, Macao, le Canada, le Brésil, la République tchèque, la Turquie, le Bangladesh et la Russie.

Wang Min, le chef de la direction de XCMG, a déclaré : « En conviant les brillants talents d'universités et d'instituts du monde entier, la Coupe XCMG a créé un nouveau modèle de R-D pour résoudre les problèmes ardus du secteur. Il ne s'agit pas uniquement d'un concours, mais d'une voie vers un développement meilleur et durable. Les participants nous ont surpris par la créativité de leurs idées, qui sont réalisables. »

Outre la dotation en argent, les lauréats et les deuxièmes pourront étudier dans les bureaux de XCMG à l'étranger, en Europe et au musée de conception Red Dot. Les lauréats satisfaisant les exigences essentielles sont également susceptibles d'être recrutés par XCMG. Les projets peuvent aussi être soumis aux prix de la bonne conception du la Chine (China Good Design Awards) et aux prix de conception Red Star.

Wang a déclaré : « Le secteur chinois du matériel et de l'outillage s'orientant vers des produits et des marchés haut de gamme, l'objectif de XCMG est d'atteindre l'Olympe du secteur des engins de chantier, ce qui suppose de l'innovation, des technologies vertes et économes en énergie, mais aussi le développement d'une fabrication intelligente, pour investir les nouveaux créneaux de la chaîne industrielle. »

Nombre de concepts et d'idées créatives de l'édition précédente ont été appliqués dans la conception et la mise au point de produits actuels, notamment un projet de ventilateur compact, relativement silencieux et à haut rendement de la première Coupe XCMG et fabriqué par la société.

La Coupe XCMG est l'un des 14 projets mondiaux d'intérêt public et spécialisés de XCMG, s'attachant aux technologies vertes et respectueuses de l'environnement, qui encouragent les jeunes talents à promouvoir le développement durable dans le secteur.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale de fabrication d'engins de chantier forte d'une histoire de 76 années. Elle se classe aujourd'hui sixième à l'échelle mondiale dans le secteur des engins de construction. Les produits de la société sont exportés dans plus de 183 pays et régions du monde.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xcmg.com ou sur les pages Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram de XCMG.

