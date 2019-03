La Financière Sun Life a investi près de 15 G$ pour développer des infrastructures résilientes, sécuritaires et durables





Le Rapport sur la durabilité 2018 souligne les efforts à l'échelle mondiale de la Financière Sun Life en matière de développement durable

TORONTO, le 26 mars 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Financière Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) publie aujourd'hui son Rapport sur la durabilité 2018 et sa Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité 2018. Le développement durable revêt d'une importante majeure à l'échelle planétaire. La Financière Sun Life a à coeur de soutenir les efforts internationaux en la matière, par ses programmes et ses pratiques, et aussi en travaillant collectivement avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires pour mettre de l'avant des solutions de développement durable.

« La durabilité est au coeur de notre succès et de notre stratégie d'affaires à l'échelle globale, a déclaré Melissa Kennedy, vice-présidente générale, affaires publiques et première directrice des affaires juridiques, et haute responsable de la durabilité. Nous croyons que c'est un élément clé qui nous différencie, alors que nous visons à être parmi les meilleures compagnies d'assurance et de gestion d'actifs du monde. »

Le Rapport sur la durabilité 2018 rend compte des progrès de la Financière Sun Life eu égard à ses priorités stratégiques en matière de développement durable, et réaffirme sa volonté de contribuer à relever les défis environnementaux et sociaux; des changements climatiques, à la progression du diabète.

Investissements durables - En 2018, près de 2 milliards de dollars ont été investis dans le développement d'infrastructures résilientes, sûres et durables dans des villes et des collectivités. Le portefeuille de placements en infrastructures durables de la Financière Sun Life atteint maintenant près de 15 milliards de dollars.

Gouvernance d'entreprise - Signature de l'Accord Catalyst 2022, qui vise à faire passer la représentation moyenne des femmes au sein des conseils d'administration et des hautes directions des entreprises canadiennes à 30 % ou plus d'ici 2022. La Financière Sun Life dépasse présentement cet objectif avec un conseil d'administration qui compte 33 % de femmes.

Innovation numérique - Grâce à une collaboration avec Lazada, la principale plateforme de commerce électronique en Asie du Sud-Est, la Financière Sun Life a permis aux Philippins d'obtenir des services d'assurance en ligne et d'avoir accès à ses produits à un prix abordable.

« À la Financière Sun Life, nous investissons pour l'avenir ? pour nos Clients, nos employés, nos actionnaires et nos collectivités, a affirmé Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life. Nous privilégions une culture axée sur la diversité et l'intégration; une culture qui favorise la créativité, l'innovation, l'esprit d'équipe et la création de valeur. Nous avons à coeur d'aider nos Clients et pour ce faire nous nous efforçons de bâtir une organisation compétitive, à l'avant-garde et durable à long terme. »

Pour plus d'information sur les initiatives en matière de durabilité de la Financière Sun Life en 2018, rendez-vous sur www.sunlife.com et lisez le Rapport sur la durabilité et la Déclaration sur le soutien apporté à la collectivité.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2018, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 951 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

