La Banque Nationale annonce des changements à sa direction : départ à la retraite de Ricardo Pascoe et désignation de sa succession au Bureau de la transformation





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce aujourd'hui des changements à son équipe de direction du Bureau de la présidence. Ces changements s'inscrivent dans un processus rigoureux de planification et de développement de la relève et entreront en vigueur le 31 août prochain.

À la suite d'une carrière fructueuse de 16 ans à la Banque Nationale, le chef de la transformation et premier vice-président à la direction, Ricardo Pascoe, annonce son intention de prendre sa retraite. M. Pascoe a joint la Banque Nationale en 2003 à titre de premier vice-président, Trésorerie et Marchés financiers et a été nommé premier vice-président à la direction, Marchés financiers, en 2008. Sous son leadership, ce secteur a enregistré une croissance marquée de ses activités pour s'imposer à titre de chef de file canadien dans différents domaines d'expertise. M. Pascoe est devenu chef de la transformation en juin 2016 et a contribué fortement à l'accélération de la transformation culturelle et d'affaires de la Banque.

Avant de se joindre à la Banque Nationale, M. Pascoe a occupé divers postes stratégiques de direction à Londres et à New York, au sein d'institutions financières internationales. Il a figuré au palmarès 2015 des 10 Hispano-Canadiens les plus influents, et a contribué activement à l'avancement professionnel des femmes dans le secteur financier.

Afin d'assurer la poursuite de la transformation de la Banque, le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon, annonce que le mandat de transformation sera assumé conjointement par Laurent Ferreira et Denis Girouard, cochefs, Marchés financiers, et premiers vice-présidents à la direction, qui conservent leurs responsabilités actuelles.

« Ricardo a eu un parcours exceptionnel au sein de la Banque Nationale. Sa vision, sa capacité à atteindre des objectifs ambitieux et son sens poussé de l'innovation ont été des atouts de taille pour la Banque. Grâce à son travail et au leadership qu'il a exercé au fil des années, la Banque compte aujourd'hui un secteur des Marchés financiers d'envergure internationale ainsi qu'une pratique en transformation qui est étendue à l'ensemble des secteurs. Ses collègues Laurent Ferreira et Denis Girouard, avec lesquels Ricardo a travaillé étroitement au fil des années, lui succéderont avec brio. Ils continueront de mettre l'accent sur la transformation numérique ainsi que sur l'évolution culturelle de la Banque, dans un contexte où le travail d'équipe et l'humain jouent toujours un rôle important. Les objectifs de notre transformation demeurent les mêmes, soit d'offrir une expérience client supérieure, de même que d'afficher une saine croissance des revenus et une meilleure efficacité opérationnelle, au bénéfice de toutes nos parties prenantes », a affirmé Louis Vachon.

