Avis aux médias - Le ministre Bains parlera devant la Chambre de commerce de Brampton des fonds alloués à l'innovation dans le budget de 2019





BRAMPTON, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, prendra part à un événement organisé par la Chambre de commerce de Brampton. Il y soulignera les engagements pris dans le budget de 2019 et parlera des mesures visant à faire du Canada une société innovante.

Date : Le mercredi 27 mars 2019



Heure : 12 h (heure de l'Est)



Lieu : The Garden Banquet and Convention Centre

Garden Room 3

8 Clipper Court

Brampton (Ontario)



Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 11 h 45.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : InnovationCanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 13:00 et diffusé par :