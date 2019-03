Enamine prolonge sa collaboration pluri-annuelle en matière de découverte de médicaments avec Lundbeck





Enamine Ltd., un fournisseur de services intégrés pour la découverte de médicaments s'appuyant sur les plus vastes collections de blocs de construction et de composés de criblage au monde, et H. Lundbeck A/S («Lundbeck»), une société pharmaceutique internationale engagée dans la recherche de nouveaux médicaments pour le traitement des troubles du système nerveux central, ont annoncé aujourd'hui la prolongation de leur collaboration en matière de recherche. Enamine soutiendra les compétences internes de Lundbeck en chimie de la découverte grâce à trois atouts principaux qui permettront à Lundbeck de repérer et développer de manière optimale des séries réussies dans ses multiples programmes de recherche:

une vaste bibliothèque diversifiée de 100.000 nouveaux composés de criblage pour les activités de recherche de réponses sur de nombreuses cibles thérapeutiques;

les composés REAL d'Enamine à la demande (voir: «Nature», 2019, Vol. 566, p. 224?229) pour un accès efficient à des milliards de nouveaux composés chimiques;

une équipe renforcée et dédiée de chimistes ETP d'Enamine pour soutenir efficacement Lundbeck dans toutes ses activités de suivi liées aux réponses positives, avec accès immédiat aux plus de 170.000 blocs de construction des stocks d'Enamine.

Le Dr Paul Kilburn, directeur et responsable de la chimie médicale de Lundbeck, a déclaré: «La base de données REAL d'Enamine nous permet d'accélérer nos programmes de "hit explosion" avec une rapidité et un taux de réussite des synthèses inégalés. Nous attendons avec impatience les résultats de nos campagnes HTS (criblage à haut débit) et nous continuerons à recevoir des composés de grande valeur synthétisés exclusivement pour nous.»

Michael Bossert, responsable des alliances stratégiques chez Enamine, a déclaré: «Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Lundbeck, une société avec laquelle nous entretenons une longue et solide relation. Cette prolongation reflète le haut niveau de performance déjà atteint et notre confiance mutuelle, ce qui est très gratifiant.»

À propos d'Enamine www.enamine.net

Enamine est une société scientifique du secteur chimique qui fournit les plus vastes stocks de blocs de construction et de composés de criblage au monde. Les capacités de chimie médicale de la Société sont renforcées par des études HTS et ADMET-DMPK ainsi que des études précliniques précoces sur site, afin de fournir un ensemble de services intégrés facilement personnalisables.

À propos de Lundbeck www.lundbeck.com

Lundbeck est une société pharmaceutique mondiale résolue à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles psychiatriques et neurologiques. À cette fin, Lundbeck est engagée dans la recherche, le développement, la production, la mise sur le marché et la vente de produits pharmaceutiques à travers le monde. Les produits de la Société sont destinés aux domaines de la dépression, de la schizophrénie, de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer.

