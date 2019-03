Wildflower Brands Inc. (CSE : SUN) (OTCQB : WLDFF) en vedette dans la publication NetworkNewsWire sur l'industrie du CBD à base de chanvre en forte progression





NEW YORK, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire ? NetworkNewsWire (« NNW »), société d'information financière et d'édition à multiples facettes, annonce aujourd'hui la publication d'un éditorial présentant Wildflower Brands Inc. (CSE : SUN) (OTCQB : WLDFF) .



Pour lire l'éditorial complet traitant des prévisions du secteur du CDB après l'adoption de la Farm Bill , veuillez consulter http://nnw.fm/Q5q5a

Le chanvre fait son grand retour grâce à la popularité croissante du cannabidiol (CBD), un principe actif présent dans de nombreuses formes de cannabis. C'est un ingrédient que des entreprises telles que Wildflower Brands Inc. (CSE : SUN) (OTCQB : WLDFF) , créatrice de produits de santé et de bien-être à base de plantes, ont largement utilisé ces dernières années.

La Farm Bill a été motivée en grande partie par la demande croissante de CBD. Produit chimique obscur et rarement discuté il y a une décennie, le CBD est devenu un produit de consommation important. ...Reconnu comme produit chimique présentant un grand potentiel pour la santé et le bien-être, le CBD a commencé à être commercialisé à part entière et est utilisé dans des produits tels que la gamme Wildflower Wellness .

À propos de Wildflower Brands

Wildflower Brands est une société basée à Vancouver qui développe des marques réputées et des produits de qualité intégrant les effets synergiques des plantes et de leurs extraits. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de la société sur www.WildflowerBrands.co

À propos de NetworkNewsWire

NetworkNewsWire (NNW) est une société de distribution d'informations financières et de contenu qui fournit (1) l'accès à un réseau de services filaires via NetworkWire pour atteindre tous les marchés, industries et données démographiques cibles de la manière la plus efficace possible, (2) la syndication d'articles et éditoriaux à plus de 5 000 points de presse, (3) des services de communiqués de presse améliorés pour assurer un impact maximal, (4) la distribution des réseaux sociaux via IBN (Investor Brand Network) à près de 2 millions d'abonnés, (5) une gamme complète de solutions de communication d'entreprise, et (6) une solution complète de couverture de l'actualité avec NNW Prime . En tant qu'entreprise multifacettes dotée d'une vaste équipe de journalistes et d'auteurs qui collaborent, NNW est idéalement positionnée pour servir au mieux les entreprises privées et publiques qui souhaitent toucher un large public d'investisseurs, de consommateurs, de journalistes et le grand public En éliminant la surcharge d'informations actuellement disponibles sur le marché, NNW apporte à ses clients une visibilité, une reconnaissance et une notoriété de marque inégalées. NNW intervient là où actualité, contenu et informations convergent. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.NetworkNewsWire.com .

Veuillez consulter les conditions générales d'utilisation complètes et les clauses de non-responsabilité sur le site Web de NetworkNewsWire applicables à tous les contenus fournis par NNW, qu'ils soient publiés ou réédités : http://NNW.fm/Disclaimer .

Recevez des alertes SMS instantanées de NetworkNewsWire

Envoyez « STOCKS » au 77948

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'Article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et l'Article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Tous les énoncés prospectifs contiennent, par nature, des incertitudes car ils se fondent sur les prévisions et les hypothèses en cours relatives aux événements futurs ou aux performances futures de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier de manière indue à ces énoncés prospectifs, qui ne sont que des prédictions et ne sont valables qu'à la date des présentes. Lors de l'évaluation de ces déclarations, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les divers risques et incertitudes identifiés dans ce communiqué de presse ainsi que les points exposés dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Ces risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Communications d'entreprise :

NetworkWire (NW)

New York, New York

www.NetworkNewsWire.com

212.418.1217 ? Bureau

Editor@NetworkWire.com





Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 03:30 et diffusé par :