Sojern, leader des technologies publicitaires au service du secteur du voyage, poursuit son expansion et met le cap sur la France





Porté par sa forte croissance à l'international et par l'envolée de la demande de solutions publicitaires numériques, Sojern accélère sa montée en puissance

PARIS, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Sojern , numéro un des solutions de marketing digital dédiées au secteur du voyage, annonce son arrivée sur le marché français. La société a pour ambition de renforcer ses services auprès des clients et des marques de voyage qui lui font confiance, et de les aider à la mise en place de campagnes publicitaires digitales sophistiquées. Installé dans le deuxième arrondissement de Paris, au coeur du quartier des affaires, le siège français de Sojern réunit aujourd'hui six collaborateurs. Sojern compte plus de 150 clients en Europe, parmi lesquels Air France, Starwood Hotels (racheté par Marriott) et D-EDGE (ex-Availpro Fastbooking).

« Pour interagir avec les consommateurs, les experts marketing du monde entier doivent aujourd'hui miser sur une stratégie plus personnalisée, tous canaux et appareils confondus, et d'un bout à l'autre du parcours d'achat, toujours plus complexe », analyse Matthieu Betton, directeur général Europe chez Sojern. « Les conditions ne pourraient être plus favorables aux ambitions de Sojern ; avec 89 millions de visiteurs accueillis en 2017, la France demeure la première destination touristique au monde et selon les prévisions, les dépenses consacrées à la publicité digitale en France devraient atteindre 3,42 milliards d'euros en 2021. »

Depuis son lancement en 2007, Sojern a connu une croissance internationale fulgurante et compte désormais près de 500 collaborateurs répartis dans 13 bureaux à travers le monde. Citée pendant six années consécutives au classement Deloitte Technology Fast 500TM, qui récompense les entreprises les plus performantes du secteur des technologies, Sojern a conforté son assise en 2017 en procédant à sa première acquisition, celle du spécialiste du voyage Adphorus, partenaire marketing de Facebook et d'Instagram. Bénéficiaire depuis treize trimestres consécutifs, Sojern affiche une croissance rapide et opère désormais à l'échelle mondiale. La société aide les marques de voyage ainsi que les entreprises d'autres secteurs à décrypter les habitudes de réservation des utilisateurs, mais aussi à définir les stratégies à mettre en place pour cibler les voyageurs au moyen de contenus marketing pertinents. Sojern a récemment annoncé la levée de 120 millions de dollars US lors d'un cycle de financement mené par l'investisseur en capital-développement TCV.

« Depuis plus de dix ans, Sojern se spécialise dans l'analyse du parcours d'achat des voyageurs, un savoir-faire sur lequel la société s'appuie pour générer l'équivalent de milliards de dollars en réservations pour ses clients. Avec Adphorus, nous donnons aux marques les moyens de déployer une stratégie marketing intégrée et multicanale, conçue pour cibler les voyageurs intentionnistes et susciter leur intérêt, à toutes les phases du parcours d'achat, des premières envies d'évasion à la destination finale », explique Matthieu Betton.

Dans son récent rapport State of the Industry (en anglais), Sojern a analysé plus de 600 marchés du voyage à l'échelle mondiale et établi que près de 90 % des spécialistes européens du marketing du voyage consacrent plus d'un million de dollars par an à leurs dépenses publicitaires, qu'ils disposent déjà (ou prévoient de se doter) de ressources internes allouées aux campagnes programmatiques.

« La protection des données est plus que jamais d'actualité. Les marques ont fait le juste choix de placer le contrôle et la transparence au coeur de leurs priorités. Mais cette décision n'est pas à prendre à la légère. Les entreprises ne disposent pas toutes d'un département marketing armé des ressources ou du savoir-faire nécessaires pour gérer en interne tous les aspects de la publicité digitale. Les marques les plus performantes sont celles qui ont su conjuguer connaissance de leurs clients et expertise de leur secteur, et s'associer au partenaire adéquat, celui qui dispose de données d'audience pertinentes, à même de booster les campagnes et d'optimiser le retour sur investissement », souligne Matthieu Betton.

Pour augmenter le taux de réservation et atteindre les voyageurs lors de la recherche et de la planification de leur futur séjour, Sojern a mis au point une technologie évolutive d'achat média programmatique combinant plusieurs canaux : display, vidéo, social, mobile et native. À l'affût des tendances marketing qui marquent le secteur du voyage, Sojern a mené diverses campagnes pilotes sur la télévision connectée et fournit des profils d'audience mis à jour en temps réel à ses principaux clients au moyen d'une technologie propriétaire d'achats programmatiques.

À propos de Sojern

Sojern s'appuie sur plus de dix ans d'expérience dans l'analyse exhaustive du parcours d'achat des voyageurs. Pour le compte de plus de 8 500 clients internationaux, Sojern accompagne les voyageurs intentionnistes, de leurs premières envies d'évasion à la destination finale, en misant sur une stratégie de branding multicanal et sur les solutions de performance offertes via la Sojern Traveller Platform. Sojern a été primée au classement Deloitte Technology Fast 500TM pendant six années consécutives. Depuis son siège de San Francisco, aux États-Unis, Sojern coordonne ses équipes basées à Berlin, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Istanbul, Londres, Mexico, New York, Omaha, Paris, Singapour et Sydney.

