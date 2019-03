Lancement mondial du jeu Game of Thrones Winter is Comingtm





Yoozoo Games, un développeur et éditeur de jeux de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement global de Game of Thrones Winter is Comingtm, un jeu de stratégie par navigateur sur ordinateur en temps réel, détenteur d'une licence officielle de Warner Bros. Interactive Entertainment sous licence de HBO®. Le jeu est désormais disponible en anglais et d'autres langues devraient suivre.

HBO, Warner Bros. Interactive Entertainment et Yoozoo Games ont collaboré afin de recréer Westeros à grande échelle, proposant ainsi un monde multijoueur authentique et immersif, réparti sur les Sept Royaumes - comportant les principaux points de repère et châteaux de la série télévisée culte. L'histoire commence immédiatement après le décès d'Eddard Stark, lorsque le joueur le remplace pour devenir nouveau(elle) châtelain(e) de Westeros.

Le développement d'une stratégie commence vraiment, dans Game of Thrones Winter is Coming , au moment où les joueurs visent à bâtir une base impénétrable, former une armée victorieuse et recruter de fidèles disciples parmi un ensemble de personnes emblématiques. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs doivent continuer à acquérir la force, l'argent et l'influence nécessaires qui leur permettront de s'emparer du Trône de Fer.

Plusieurs personnages du Game of Thrones sont également présents sur le vaste territoire de Westeros, chacun possédant ses propres compétences variées, son groupe de soldats et de disciples. Les joueurs doivent choisir judicieusement leurs alliés et les recruter pour leur armée, afin d'accroître leur influence et leurs connaissances pour pouvoir dominer.

Les joueurs peuvent inviter leurs amis à lever une armée et à rivaliser avec les châtelains et châtelaines de Westeros pour conquérir leur château. S'il deviennent finalement souverain des Sept Royaumes, le joueur a la possibilité d'ajouter ses propres caractéristiques distinctes et mises à jour afin de s'asseoir sur le Trône de Fer de manière davantage conforme à son règne. Les joueurs peuvent également s'aventurer et explorer 30 sortes de conditions de terrain et de météo dans Westeros, l'apparence du continent changeant pratiquement aussi souvent que ses dirigeants.

Dans certains modes de jeu, les joueurs pourront vivre leurs moments favoris de la série et revoir, une fois de plus, l'évolution de l'histoire de Game of Thrones. Ils auront également la possibilité de dénouer les intrigues exclusives cachées via tout un éventail de missions PvE, telles les progressions des combats qui opposeront les joueurs à des hordes de bandits et d'assassins errants, en échange de la possibilité de gagner de précieuses récompenses.

Regardez la bande-annonce CGI du jeu Game of Thrones Winter is Coming sur: https://youtu.be/gon69yQTx9M et jouez dès aujourd'hui!

A propos de YOOZOO Games

Spécialisée dans le développement et la distribution de jeux, YOOZOO Games a été fondée en 2009 par Lin Qi avec l'objectif d'inspirer les joueurs du monde entier. La société, qui a son siège à Shanghai et de nombreux bureaux à travers le monde, de l'Inde à l'Allemagne, s'est forgé un réseau de distribution mondial. YOOZOO a, depuis, créé et édité de nombreux jeux à succès sur de multiples plateformes, pour plus d'un milliard de joueurs inscrits, tels les séries Legacy of Discord ? Furious Wings et League of Angels. Nos jeux mettent l'accent sur la création d'instants mémorables pour nos joueurs, en leur offrant de nouvelles expériences par le biais de programmes IP de niveau mondial.

A propos de Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment, une division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., est un éditeur, développeur, octroyeur de licence et distributeur de contenu de divertissement de premier plan pour l'espace interactif sur toutes les plateformes, notamment pour le jeu sur console, portable, mobile et sur PC, à la fois pour les titres de jeu internes et tiers.

A propos de HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, une division de Home Box Office, Inc., s'associe aux meilleurs licenciés de leur catégorie, dans le monde entier, afin d'offrir à l'auditoire international de HBO de nouvelles façons passionnantes de rester en relation avec leurs séries favorites. La division tire parti de séries télévisées primées, telles, notamment, Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood et d'autres pour créer des produits dérivés officiels, des programmes innovateurs de produits d'entreprise, de lancement de produits de détail et d'expériences immersives. Les secteurs d'activité de HBO Licensing & Retail concernent tout un éventail de catégories de produits, dont des objets à collectionner, les vêtements, l'édition, les expériences de marque en direct, les jeux numériques, les collaborations dans le domaine de la mode et de la beauté, les accessoires de luxe, et d'autres. Les produits HBO sous licence officielle peuvent être achetés dans des commerces de détail du monde entier, en ligne aux Etats-Unis sur http://store.hbo.com, et dans la zone commerciale novatrice d'HBO, la HBO Shop®, située à New York, à l'angle de la 42e et de la 6e Avenue.

A propos de Game of Thrones

Basé sur la série de livres de George R.R. Martin salués par la critique, intitulés " A Song Of Ice and Fire", la série HBO primée aux Emmy® Game of Thrones suit des rois et des reines, des chevaliers et des renégats, des menteurs et des nobles, engagés dans un jeu mortel du chat et de la souris portant sur le contrôle des Sept Royaumes de Westeros. Les scénarii de trahison et de noblesse, de famille et d'honneur, d'ambition et d'amour, ainsi que de mort et de survie, de la série épique ont captivé l'imagination des fans du monde entier, faisant de cette série l'une des émissions télévisées les plus populaires de toutes.

Game of Thrones series title and artwork © 2019 Home Box Office, Inc. Tous droits réservés. HBO et les marques déposées connexes sont la propriété de Home Box Office, Inc. Sous licence de WB Games

