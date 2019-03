Corning célèbre l'ouverture de son Centre d'innovation informatique à Montréal





Ce centre de recherche et développement sera chargé de découvrir et de développer des solutions pour l'industrie des télécommunications

CORNING, NY, le 25 mars 2019 /CNW/ - Corning Incorporated (NYSE: GLW) a officiellement ouvert aujourd'hui à Montréal, au Canada, un centre de recherche et développement axé sur la découverte et le développement de solutions logicielles pour le secteur des télécommunications.

Le Centre de Technologie Corning de Montréal servira de centre mondial d'innovation informatique pour Corning et soutiendra les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, l'infonuagique et l'analyse de données, ainsi que les solutions logicielles pour les réseaux optiques sans fil. Les ingénieurs en logiciels de la division Recherche, développement et ingénierie de Corning collaboreront avec les développeurs d'iBwave Solutions, le fournisseur de solutions logicielles établi à Montréal qui a été acquis par Corning en 2015.

Le site de Montréal rejoint le réseau de laboratoires de recherche et développement de Corning en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, qui se trouve dans le centre d'innovation Sullivan Park de la société à Corning, dans l'État de New York. Au cours des trois à cinq prochaines années, Corning entend embaucher des ingénieurs en logiciel, des gestionnaires d'équipe de développement et des analystes de données au centre de Montréal.

« La combinaison de technologies et d'applications transformatrices telles que la 5G, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets dépend des solutions de connectivité optique rendues possibles par les innovations de Corning », a déclaré Claudio Mazzali, vice-président principal de la technologie chez Corning Optical Communications. « Les travaux qui se dérouleront ici, dans notre centre de technologie de Montréal, étendront les capacités d'innovation de Corning au-delà du transport et de la connectivité optiques, jusqu'à l'intelligence requise pour déployer et rendre ces applications possibles. Montréal est en train de devenir un centre majeur d'innovation informatique et Corning est heureuse d'en faire partie. »

Le centre de Montréal se concentrera initialement sur les solutions logicielles pour les réseaux de télécommunication, aidant les clients de Corning à exploiter les possibilités offertes par les technologies émergentes. Il deviendra éventuellement un centre d'innovation informatique dans tous les secteurs d'activité de Corning.

« Outre les applications immédiates et à court terme dans les systèmes de communications optiques, ce qui est très prometteur à propos du Centre de Technologie Corning de Montréal, est la façon dont ces nouvelles capacités logicielles, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique vont soutenir une initiative stratégique de la société en matière d'informatique des matériaux et des processus et de modélisation au sein de nos technologies et de nos entreprises », a déclaré David Morse, vice-président exécutif et directeur des techniques informatiques de Corning. « Je suis ravi d'accueillir l'équipe du Centre de Technologie Corning de Montréal dans le réseau mondial des centres technologiques de Corning. »

Le Centre de Technologie Corning de Montréal tissera des liens avec la communauté de l'innovation informatique de la région en adhérant à IVADO, l'institut de recherche basé à Montréal pour la science des données, la recherche opérationnelle et l'intelligence artificielle.

« Notre écosystème de science des données bénéficiera grandement des projets de collaboration avec le Centre de Technologie Corning de Montréal, en combinant l'expertise académique et les besoins des entreprises », a déclaré Gilles Savard, directeur général d'IVADO. « Nous sommes ravis d'accueillir Corning en tant que nouveau membre d'IVADO et sommes impatients de travailler ensemble au développement de solutions numériques innovantes pour le secteur des télécommunications. »

« Nous sommes ravis de voir Corning, l'une des sociétés les plus innovantes au monde, intégrer la communauté technologique florissante de Montréal, renforçant ainsi le profil de la région en tant que plaque tournante de la recherche et du développement informatique », a déclaré Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de MILA, à Montréal, un institut de recherche en intelligence artificielle.

Le Centre de Technologie Corning de Montréal s'aligne sur la stratégie de réussite de Corning en investissant continuellement dans la recherche et le développement, en combinant de manière unique l'innovation en matière de matériaux et des processus et en collaborant étroitement avec les clients pour résoudre les problèmes technologiques.

À propos de Corning Incorporated

Corning ( www.corning.com ) est l'un des principaux innovateurs mondiaux dans le domaine de la science des matériaux, avec plus de 165 années d'expérience en matière d'inventions révolutionnaires. Corning applique son expertise inégalée dans les domaines de la science du verre, de la céramique et de la physique optique, ainsi que de ses grandes capacités de fabrication et d'ingénierie, pour développer des catégories de produits inégalées qui transforment les industries et améliorent la vie des gens. Corning réussit grâce à des investissements continuels en recherche, développement et ingénierie, une combinaison unique d'innovations dans les matériaux et les procédés, ainsi que de véritables relations basées sur la confiance avec des clients leaders mondiaux sur leur marché.

Les capacités de Corning sont polyvalentes et synergiques, ce qui permet à la société d'évoluer pour répondre aux besoins changeants du marché, tout en aidant également nos clients à saisir de nouvelles opportunités dans des secteurs dynamiques. Aujourd'hui, les marchés de Corning comprennent les communications optiques, l'électronique grand public mobile, la technologie d'affichage, les véhicules automobiles et les sciences de la vie. Les produits de pointe de Corning comprennent le verre de protection résistant aux dommages pour les appareils mobiles; le verre de précision pour les écrans avancés; la fibre optique, les technologies sans fil et les solutions de connectivité pour les réseaux de communication à la pointe de la technologie; des produits de confiance pour accélérer la découverte et la délivrance de médicaments; et des technologies de purification de l'air pour les voitures et les camions.

À propos d'IVADO

L'Institut de valorisation des données (IVADO) est une initiative conjointe de HEC Montréal, de Polytechnique Montréal et de l'Université de Montréal, qui regroupe près de 100 partenaires industriels, universitaires et gouvernementaux. Avec plus de 1 100 chercheurs membres, IVADO est un centre multidisciplinaire d'expertise avancée en statistiques, intelligence artificielle et recherche opérationnelle.

La mission d'IVADO est de 1) contribuer au développement d'un secteur économique de traitement des données volumineuses pour la prise de décision; 2) créer des partenariats privilégiés entre l'industrie et les secteurs administratifs, sociaux et universitaires; 3) contribuer à l'avancement des connaissances et former de nouvelles générations de scientifiques de données; et 4) favoriser les échanges et le partage des connaissances entre experts, partenaires, chercheurs et étudiants. IVADO fournit une structure pour six centres de recherche : Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la science des données pour la prise de décision en temps réel, CIRRELT, CRM, GERAD, MILA et Tech3Lab.

