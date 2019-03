OKEx mise sur le marché britannique malgré l'incertitude entourant le Brexit





VALLETTA, Malte, 25 mars 2019 /PRNewswire/ -- Après avoir lancé la livre britannique (GBP) sur sa plateforme de trading fiat à jeton C2C (client à client), OKEx, une bourse d'actifs numériques mondiale de premier plan basée à Malte, a visité le Royaume-Uni et réuni un groupe de passionnés de la technologie pour discuter du développement de la blockchain dans le pays lors d'un évènement organisé hier soir à Londres.

Durant la session de « mindxchange », plusieurs leaders du crypto étaient présents et ont initié une conversation éclairée portant spécifiquement sur les obstacles à l'adoption des cybermonnaies au Royaume-Uni. Les intervenants, Stephan Ifrah, PDG de NapoleonX, Jack Power, fondateur des Crypto Clubs, Pete Wood, PDG de CoinBurp, Gregpry Klumov, PDG et fondateur de Stasis et Philipp Pieper, PDG et co-fondateur du Swarm Fund, ont noté qu'un environnement règlementaire robuste était la clé du prochain marché haussier des actifs numériques. Alors que l'adoption de la technologie blockchain s'étend au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde, ils préconisent une action rapide pour accélérer la mise en place d'un cadre règlementaire.

Trading C2C sur le marché de la livre britannique (GBP)

Au-delà de la vision préconisée par les crypto-leaders, il est important de savoir que le trading C2C OKEx prend en charge Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), et Litecoin (LTC), que les traders peuvent ouvrir un ordre avec une vérification KYC (Know Your Client) de niveau 1 et devenir un marchand désigné après avoir relié le compte à un compte en banque britannique valide et un numéro de portable valide.

Bienvenue aux marchands OKEx - Négociez mieux en beneficiant d'une expérience optimale

Les marchands désignés du trading C2C OKEx beneficient de privileges et de droits de publicité exclusifs tels qu'une publicité gratuite et un trading efficace ; les marchands obtiendront également un badge vérifié (coche bleue) comme titre officiel de marchand de confiance et un service client dédié visant à résoudre les problèmes potentiels dans les plus brefs délais. Apprenez-en plus sur la désignation de marchand ici .

« Nous avons été ravis de constater la croissance de la communauté crypto. Le Royaume-Uni possède l'une des communautés crypto connaissant la plus forte croissance dans le monde. Ayant observé un si grand potentiel nous voulions soutenir les besoins dans le pays et avons lancé la GBP sur notre plateforme C2C », a déclaré Andy Cheung, directeur des opérations chez OKEx. « Malgré l'incertitude qui entoure le Brexit, nous demeurons optimistes en ce qui concerne le marché crypto car il pourrait s'agir d'une nouvelle opportunité économique pour l'euro européen et la livre britannique. »

Récompenses du marché GBP C2C

Pour célébrer le lancement du marché GBP C2C, OKEx va lancer une campagne de promotion aujourd'hui, le 26 mars 2019. Les 200 premiers traders ayant au moins 8 heures de temps de placement d'ordre cumulé sur le marché GBP C2C recevront une récompense de 10 USDT.

Il suffit aux traders de placer un ordre d'achat et un ordre de vente sur le marché GBP (une quelconque des paires de trading). Accumulez plus de 8 heures de temps de placement d'ordre pendant la période de promotion. La prime sera versée au crédit des comptes OKEx éligibles le 12 avril 2019 au plus tard. Pour en savoir plus sur les conditions générales de la promotion, rendez-vous ici .

OFFRE LIMITÉE - Placez un ordre d'achat et un ordre de vente sur le GBP pour gagner des USDT !

À propos d' OKEx

OKEx, une bourse d'actifs numériques mondiale de premier plan qui a son siège à Malte, offre des services de trading d'actifs numériques complets tels que le trading de jetons, trading de contrats à terme, trading de swaps perpétuels et tracker d'indice aux traders mondiaux grace à la technologie blockchain. Aujourd'hui, la bourse offre plus de 400 paires de trading de jetons et de contrats à terme permettant aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plateforme fournit un environnement sûr, fiable et stable pour le trading d'actifs numériques et sert des millions de clients dans plus de 200 pays et régions.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/839902/OKEX_C2C_GBP_Market_Maker_Rewards.jpg



Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 08:16 et diffusé par :