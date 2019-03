La Financière Fairstone Inc. réalise une première opération visant des titres adossés à des actifs de 322,44 $ millions de dollars





Ce placement sursouscrit représente également la première opération portant sur des titres adossés à des prêts personnels sur le marché canadien.

MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), qui est le chef de file de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre et à risque, a annoncé aujourd'hui la réalisation de sa première opération portant sur des titres adossés à des actifs totalisant 322,44 millions de dollars. Cette première opération jamais réalisée au Canada à l'égard de titres adossés à des prêts personnels signale la création d'une nouvelle catégorie d'actifs sur ce marché.

Cette opération portait sur ce qui suit :

des billets de catégorie A d'un capital de 225 000 000 $ notés AAA(fs) par DBRS et Aa2(fs) par Moody's;

des billets de catégorie B d'un capital de 40 750 000 $ notés AA(fs) par DBRS et A3(fs) par Moody's;

des billets de catégorie C d'un capital de 35 430 000 $ notés A(fs) par DBRS et Ba1(fs) par Moody's;

des billets de catégorie D d'un capital de 21 260 000 $ notés BBB(haut)(fs) par DBRS et Ba3(fs) par Moody's.

« Notre première opération portant sur des titres adossés à des actifs reflète le travail que nous effectuons tous les jours pour fournir aux Canadiens des solutions de prêt responsables ainsi que notre expérience considérable dans la constitution de dossiers de prêts ainsi que l'approbation et l'administration de prêts personnels », a déclaré Scott Wood, chef de la direction de Fairstone. « Cette opération stimulera la croissance future et aidera un plus grand nombre de Canadiens à accéder à du crédit responsable sur le marché des prêts de quasi premier ordre ».

« Nous sommes heureux du très grand intérêt et soutien démontré par les investisseurs envers cette catégorie d'actifs, qui a donné lieu à une sursouscription importante dans toutes les tranches », a affirmé Oona Robinson, chef des finances de Fairstone. « Nous avons hâte de poursuivre cette croissance en 2019 ».

RBC Marchés des Capitaux a agi en qualité d'agent chargé de structurer l'opération et de coteneur de livres, conjointement avec Banque Nationale Marchés financiers, ainsi que Citigroup et Crédit Suisse Securities (USA) LLC à titre de cochefs de file.

À propos de Fairstone

Fairstone est le chef de file de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre et à risque avec des actifs consolidés, au 31 décembre 2018, de plus de 2,9 G$. Depuis plus de 95 ans, Fairstone et ses prédécesseurs donnent aux Canadiens accès à du crédit responsable. La Société sert actuellement plus de 300 000 clients par l'intermédiaire de 235 succursales réparties dans des collectivités des 10 provinces et de deux territoires canadiens. Fairstone oeuvre dans deux principaux secteurs d'activité : les prêts à la consommation directs (prêts personnels et prêts hypothécaires) et les prêts à la consommation indirects (prêts automobiles et financement de ventes au détail par l'intermédiaire de réseaux partenaires). Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, appartient à un groupe d'investisseurs privés dirigé par des fonds gérés par des membres du même groupe que J.C. Flowers & Co. LLC et Värde Partners. Se reporter à Fairstone.ca pour plus de renseignements.

