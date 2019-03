/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une « Marche de l'énergie » pour les lockoutés d'ABI/





Ils portent leur colère de la Mauricie à Québec

BÉCANCOUR, QC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les lockoutés d'ABI feront une « Marche de l'énergie » les 26 et 27 mars prochain pour porter leur colère jusqu'à l'Assemblée nationale à Québec. Ils demandent au premier ministre François Legault de faire preuve de leadership pour inciter Alcoa à mettre un terme au lockout.

La colère des lockoutés a plusieurs motifs. Une clause de force majeure ou "Act of God" dans le contrat d'approvisionnement en électricité permet à Alcoa de ne pas payer pour tout le bloc d'électricité qui lui est réservé. Cela déséquilibre le rapport de force au profit de l'employeur et a fait perdre en 2018 à Hydro-Québec 165 millions. Pour ajouter l'injure à l'insulte, on apprenait récemment que le salaire du pdg d'Alcoa, Roy Harvey, a triplé de 2016 à 2018, passant de 4 à 13 millions US. Les lockoutés attendent toujours le leadership promis de la part de François Legault lors de la campagne électorale.

C'est la deuxième fois en moins de 10 ans que des métallos lockoutés d'une aluminerie au Québec se voient obligés de marcher pour dénoncer de tels contrats d'électricité qui génèrent des inégalités dans les rapports de force en négociation. En mai 2012, les travailleurs de l'usine Alma de RioTinto avaient fait une Marche de l'énergie entre Alma et Québec.

Le déroulement de la Marche de l'énergie se fera de la façon suivante :



MARDI 26 MARS, TROIS-RIVIÈRES

MERCREDI 27 MARS, QUÉBEC





8 h 30 - Rassemblement des lockoutés

8 h 30 - Rassemblement des lockoutés



devant le Stade Stéréo plus





devant la Place Laurier 8 h 45 - Départ de la Marche

8 h 45 - Point de presse à l'Assemblée nationale 9 h - Arrêt devant les bureaux de circonscription





- Clément Masse, président de la SL 9700



du ministre du Travail, Jean Boulet





- Alain Croteau, directeur des Métallos 9 h 30 - Point de presse





- Daniel Boyer, président de la FTQ 10 h - Départ de la Marche vers Cap-de-la-Madeleine





- Alexandre Leduc, Québec solidaire 12 h - Arrivée des lockoutés au Sanctuaire

9 h - Départ de la Marche vers l'Assemblée nationale



de Cap?de?la-Madeleine

vers 11 h 15 - Arrivée des lockoutés devant l'Assemblée nationale







11 h - Discours

Les 1030 syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour ont été mis en lockout le 11 janvier 2018 par Alcoa et Rio Tinto

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :