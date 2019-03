Budget Girard - De bonnes nouvelles pour les aînés, mais des inquiétudes qui demeurent pour l'hébergement en ressources intermédiaires





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) salue l'importance accordée aux aînés dans le premier budget déposé par le ministre des Finances, Éric Girard, hier. En l'absence d'engagement concret en ce sens, l'ARIHQ appelle toutefois le gouvernement à réserver une partie des investissements annoncés en santé pour rehausser le financement du réseau des quelque 1000 ressources intermédiaires (RI) au Québec, et améliorer les conditions de travail des préposé(e)s aux bénéficiaires qui y travaillent.

« À mi-chemin entre les soins à domicile et les CHSLD, les RI sont un partenaire essentiel du gouvernement. Or, les RI font présentement face à des défis majeurs, notamment en matière de recrutement et de rétention de personnel. Faute d'un financement adéquat de la part du gouvernement, la qualité des services offerts aux 14 000 personnes vulnérables hébergées en RI pourrait en souffrir », s'inquiète la directrice générale de l'ARIHQ, Johanne Pratte.

« Tous les maillons du réseau - les CHSLD, les soins à domicile et les RI - seront essentiels pour assurer un hébergement de qualité aux personnes vulnérables et aux aînés, dans un contexte de vieillissement de la population. Le gouvernement doit s'assurer que chacun d'entre eux disposent des ressources nécessaires pour bien s'acquitter de leur mission », souligne la directrice générale de l'ARIHQ, Johanne Pratte.

L'ARIHQ rappelle par ailleurs sa volonté de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de Maisons des aînés. Forte de l'expertise développée depuis 30 ans et de son vaste réseau, elle offre sa collaboration au gouvernement.

À propos de l'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte près de 1000 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 15,000 personnes vulnérables - des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie - dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

