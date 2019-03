Bartek Ingredients élargit son équipe de direction





Bartek Ingredients Inc. a récemment réalisé une expansion de capacité de 4 000 tonnes/an pour son usine de production d'ingrédients alimentaires à base d'acide malique et fumarique, et a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son équipe de direction, avec le recrutement de Jeff Billig en qualité de vice-président chargé du développement marketing et commercial, et de Heinrich G. Schaefer en tant que directeur des ventes internationales.

L'investissement de Bartek à la fois dans son équipe et dans ses installations, renforce sa position de leader mondial en matière d'acide malique et fumarique, et s'aligne sur sa mission de faciliter la croissance et d'accroître sa présence internationale, afin de mieux servir les clients et les marchés existants tout en en ouvrant de nouveaux.

L'arrivée de MM. Billig et Schaefer chez Bartek jette les bases d'un investissement supplémentaire en ressources, à court terme, tout en augmentant rapidement sa présence de vente et commerciale, pour soutenir au mieux une chaîne d'approvisionnement mondiale desservant les marchés de l'alimentation, des boissons, de la confiserie, des produits pharmaceutiques, de la nutrition animale et les marchés industriels.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de ces arrivées au sein de l'équipe grandissante de Bartek », a déclaré John Burrows, directeur général de Bartek. « Jeff Billig et Heinrich G. Schaefer apportent tous les deux une expérience industrielle considérable et une palette de compétences cruciales pour soutenir Bartek, à mesure que la société continue d'étendre sa présence en tant que leader mondial dans les produits à base d'acide malique et fumarique. »

M. Billig arrive chez Bartek fort de 30 ans d'expérience dans les industries des ingrédients alimentaires, pharmaceutiques et chimiques spécialisés, et doté d'une vaste palette de compétences acquises à des postes divers de commercialisation, de développement commercial et de direction générale. Au cours des cinq dernières années, il a occupé le poste de directeur général chez Delavau Food Partners, après avoir assuré les fonctions de directeur commercial chez Ingredion pour leurs lignes de produits de polyol et de dextrose sec, en Amérique du Nord. Son objectif est d'accroître les ventes, d'améliorer les marges et de créer de nouvelles opportunités de croissance pour Bartek.

Basé dans la nouvelle succursale allemande de Bartek, M. Schaefer enrichit Bartek d'une vaste expérience de vente internationale dans les secteurs des ingrédients alimentaires et des spécialités. Plus récemment, il a travaillé en qualité de directeur des ventes internationales pour HYET Sweet, un fournisseur d'édulcorants haute intensité pour les industries de la boisson, de l'alimentaire, des produits pharmaceutiques et de la confiserie. Auparavant, il avait également travaillé 23 ans chez Jungbunzlauer, où il était responsable de la supervision du recrutement du personnel et la croissance de son équipe de vente mondiale, et du vaste réseau de distribution international, concentré principalement sur l'acide citrique. Chez Bartek, il aidera à faciliter les ventes directes et les programmes de distribution de la société, en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Distribués dans plus de 40 pays, les ingrédients Bartek confèrent l'arôme et la fonctionnalité souhaités dans les applications relatives aux aliments, boissons et bonbons. Ils remplacent les antibiotiques dans les aliments pour animaux, apportent des solutions polyvalentes dans un large éventail d'applications industrielles, et bien plus encore. Bartek accroît également ses efforts en matière de recherche et développement en 2019, efforts annoncés par la promotion de Milad Moshfeghian au poste de vice-président chargé du développement de nouveaux produits.

TorQuest Partners a fait l'acquisition de Bartek en octobre 2018, et investit des capitaux considérables dans des projets d'amélioration et d'expansion afin d'incarner l'engagement continu de l'entreprise envers ses clients à travers le monde. Outre l'expansion de sa capacité, les projets qui devraient s'achever en 2019 concernent des améliorations de pointe destinées aux laboratoires et bureaux de Bartek.

Pour de plus amples renseignements concernant Bartek et ses produits, veuillez consulter le site bartek.ca.

À propos de Bartek Ingredients

Fondé en 1969, Bartek Ingredients Inc. est l'un des principaux producteurs d'acide malique, d'acide fumarique et d'anhydride maléique. Basé à Stoney Creek, dans l'Ontario, au Canada, Bartek emploie 120 personnes dans ses deux sites de production situés dans le sud de l'Ontario. Les installations Bartek sont enregistrées selon la norme ISO 9001:2015. Détenant également la certification BRC relative à la Norme mondiale pour la sécurité alimentaire, Bartek distribue ses produits dans plus de 40 pays de par le monde. Pour de plus amples renseignements sur Bartek, veuillez consulter le site bartek.ca/.

À propos de TorQuest Partners

Fondé en 2002, TorQuest Partners est un gestionnaire de fonds d'investissement basé au Canada. Avec plus de 2 milliards CAD sous gestion, TorQuest investit dans des entreprises du marché intermédiaire et collabore étroitement avec la direction pour créer de la valeur. Pour en savoir plus sur TorQuest Partners, consultez le site torquest.com/.

