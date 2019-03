Maintien des budgets en recherche : l'Acfas est rassurée par le budget du Québec





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement de François Legault a rassuré la communauté de la recherche, avec l'annonce de son premier budget, en poursuivant la mise en oeuvre de la Stratégie québécoise de la Recherche et de l'Innovation (SQRI). L'Acfas salue les investissements de plus de 250 millions de dollars sur cinq ans dans des secteurs ciblés de la recherche, majoritairement en intelligence artificielle. Elle souhaite que les efforts ciblés consentis aient des retombées concrètes sur l'ensemble des Québécoises et Québécois, et tient à rappeler l'importance de préserver l'équilibre dans les financements publics de la recherche. Elle aurait souhaité que les budgets des Fonds de recherche du Québec (FRQ) soient augmentés afin de permettre aux chercheuses et chercheurs, tous domaines confondus, de mieux répondre aux défis du 21e siècle.

L'Acfas estime que l'annonce de différentes mesures totalisant 18 millions de dollars pour appuyer les chercheuses et chercheurs du Québec est un pas dans la bonne direction. Elle souligne particulièrement les mesures prévues pour faciliter l'accès des chercheuses et chercheurs aux données (7,5 millions de dollars). L'Acfas prend finalement acte du statu quo des fonds alloués au soutien à la relève et à la culture scientifique.

Selon la présidente de l'Acfas, Lyne Sauvageau, « la mise en oeuvre de la SQRI est un objectif fondamental que le nouveau gouvernement doit poursuivre. En ce sens, ce premier budget est rassurant ». Afin que les chercheuses et chercheurs de tous les domaines aient les moyens de répondre aux enjeux de notre société, l'Acfas restera vigilante. « L'Acfas et la communauté de la recherche s'attendent à ce que le gouvernement réaffirme l'importance de la recherche fondamentale et investisse massivement dans les fonds alloués aux FRQ », de conclure Lyne Sauvageau.

