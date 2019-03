La GTAA annonce ses résultats pour 2018 : solide croissance continue du nombre de passagers, des bénéfices et des revenus commerciaux





TORONTO, le 20 mars 2019 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2018. Au total, 49,5 millions de passagers ont transité par Toronto Pearson en 2018, ce qui représente une augmentation de 2,4 millions de passagers par rapport à 2017. Cette croissance est attribuable à la capacité accrue des avions et aux nouvelles liaisons internationales, à la vigueur économique de la région du Grand Toronto, et au rôle que joue l'Aéroport international Toronto Pearson (« Toronto Pearson ») à titre de plus important aéroport du Canada et de deuxième aéroport le plus achalandé en Amérique du Nord pour ce qui est des voyageurs internationaux.

« Au moment où Toronto Pearson continue de devenir l'une des plus importantes plaques tournantes au monde, nous concentrons nos efforts sur la planification et la mise en oeuvre de stratégies rigoureuses permettant de nous assurer que le pays et la région continuent de compter sur Toronto Pearson en matière de commerce, de tourisme et de croissance économique, a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. En 2018, ces efforts se sont de nouveau traduits par une croissance du volume de l'achalandage de 5 % ou plus pour une cinquième année de suite, pour établir un nouveau record à 49,5 millions de passagers. Toronto Pearson est le deuxième aéroport en importance en Amérique du Nord. C'est également un honneur pour nous d'avoir été reconnus pour une deuxième année de suite par le programme de qualité des services aéroportuaires (Airport Service Quality - ASQ) du Conseil international des aéroports comme le meilleur grand aéroport en Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par année. De plus, la note de 4,45 obtenue par Toronto Pearson est la note la plus élevée sur le plan de la satisfaction des passagers parmi les aéroports desservant plus de 40 millions de passagers annuellement en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Australie et en Europe. Cela témoigne de nos efforts continus en vue de répondre aux attentes de nos clients. »

L'augmentation des fréquences sur les itinéraires existants, l'augmentation de la taille moyenne des aéronefs sur les fréquences de vols existantes et l'ajout de nouvelles routes par les transporteurs aériens existants ont entraîné une croissance du nombre de passagers en 2018. L'activité des passagers a connu une croissance de 2,1 millions de passagers dans le secteur international, soit une croissance de 6,7 %, et de 300 000 passagers dans le secteur national, ce qui représente une croissance de 2,0 %. De plus, le tonnage du fret transporté est passé de 538 900 tonnes métriques en 2017 à 560 059 tonnes métriques en 2018, enregistrant ainsi une augmentation de 3,8 %.

La GTAA a enregistré un bénéfice net de 113,7 millions de dollars en 2018, par rapport à 112,2 millions de dollars en 2017 (le bénéfice net ajusté, en excluant les ajustements ponctuels, est de 139,8 millions de dollars en 2018, par rapport à 112,2 millions de dollars en 2017). Au premier trimestre de 2018, le résultat net a subi l'incidence négative du remboursement anticipé de sa dette de 28,7 millions de dollars, dans le cadre du rachat hâtif des billets à moyen terme de série 2009-1. La GTAA a réduit sa dette brute par passager transporté de 3,8 %, et sa dette nette par passager transporté de 2,8 %, lesquelles sont respectivement passées à 258 $ et à 241 $ par rapport à la même période en 2017.

En 2018, la GTAA a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,5 milliard de dollars, ce qui constitue une augmentation de 84 millions de dollars par rapport à 2017. La croissance continue du chiffre d'affaires est attribuable à la forte croissance annuelle du nombre de passagers ainsi qu'à l'augmentation des revenus commerciaux correspondante. En 2018, les revenus commerciaux de la GTAA ont augmenté de 51,3 millions de dollars par rapport à 2017, pour atteindre 501,9 millions de dollars. Ces résultats sont attribuables à la forte croissance du volume de passagers, mais aussi à l'ouverture de 26 nouveaux établissements de vente au détail, de restauration et de vente de boissons, ainsi qu'aux revenus générés par Airway Centre Inc.

En 2018, les dépenses totales comptabilisées pour la GTAA atteignaient 1,4 milliard de dollars, ce qui constitue une augmentation de 82,5 millions de dollars par rapport à 2017. Le loyer foncier et les paiements tenant lieu d'impôts fonciers (« PTLIF ») représentaient ensemble environ 19,7 % des dépenses d'exploitation de la GTAA ou 15 % des dépenses totales en 2018. En 2018, la GTAA a engagé des dépenses supérieures liées à l'inscription des dépenses afférentes à Airway Centre Inc. et des investissements continus dans des initiatives à l'échelle de l'organisation qui appuient la vision de la GTAA, soit celle d'être le meilleur aéroport au monde. Au cours des dernières années, la GTAA a augmenté rapidement ses investissements (qui ne tiennent pas compte des frais d'amortissement) dans le cadre de ces initiatives pour soutenir l'amélioration du flux de passagers et de bagages, avec une augmentation d'environ 5,9 millions de dollars en 2018 comparativement à 2017. La GTAA a engagé des frais d'exploitation (qui ne tiennent pas compte des frais d'amortissement) de l'ordre de 38,9 millions de dollars pour soutenir des organismes gouvernementaux afin de faciliter les déplacements des passagers, soit une augmentation de 3,6 millions de dollars (10,2 %) par rapport à 2017. Ces frais comprenaient des coûts d'exploitation directs et indirects en appui à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (« ACSTA »), à la U.S. Customs and Border Protection (« USCBP ») et à l'Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC »).

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») a atteint 720,6 millions de dollars en 2018, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2017. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») a atteint 443,6 millions de dollars en 2018, soit une augmentation de 1,0 % par rapport à 2017.

Les résultats financiers de la GTAA pour 2018 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés de la GTAA pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 et le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, accessibles au www.torontopearson.com et sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com.

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson.

