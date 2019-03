Avis aux médias - Budget provincial 2019 : l'OIIQ veille à la santé des Québécois





MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Luc Mathieu, se rend disponible pour faire des entrevues ce jeudi 21 mars dans le cadre du dépôt du budget provincial 2019 à l'Assemblée nationale à Québec.

Qui : Luc Mathieu, président de l'OIIQ

Quand : 21 mars 2019 après le discours du budget

Quoi : Entrevue et réactions au budget provincial 2019 en matière de santé

Où : Hall de l'Assemblée nationale à Québec

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité et d'assurer le maintien des compétences des infirmières et des infirmiers.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 15:03 et diffusé par :