Le budget de 2019 prévoit doubler le soutien aux priorités en matière d'infrastructure municipale cette année

OTTAWA, le 21 mars 2019 /CNW/ - Dans les communautés comme Mississauga, les gens comptent sur la collaboration entre les différents ordres de gouvernement pour réaliser les projets d'infrastructure dont ils ont besoin, qu'il s'agisse d'élargir les routes, d'améliorer les réseaux de transport en commun ou de bâtir de nouveaux centres communautaires.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Mississauga, en Ontario, pour souligner les fonds supplémentaires accordés aux municipalités annoncés dans le budget de 2019. Ces sommes permettront de doubler l'enveloppe des municipalités grâce au transfert de la taxe sur l'essence pour l'année 2018-2019, pour fournir un appui important aux priorités locales.

Les municipalités et les communautés des Premières Nations pourront utiliser ces fonds pour mener à terme des projets en cours, créer de bons emplois bien rémunérés et faire de leurs communautés de meilleurs endroits où vivre. Les municipalités pourront ainsi donner suite à leurs priorités à court terme, comme réparer des routes, élargir des parcs d'autobus et construire des installations de traitement des eaux.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer les communautés où les Canadiens sont chez eux, en plus d'aider la classe moyenne et les gens qui travaillent fort pour en faire partie à assumer les coûts de la vie.

« Depuis 2016, nous avons investi dans des milliers de projets d'infrastructure qui ont aidé à améliorer la vie des gens à travers le pays. Grâce aux fonds supplémentaires accordés aux municipalités, nous prenons des mesures concrètes pour fournir directement plus d'appui aux villes et aux municipalités pour qu'elles puissent investir là où les gens en ont le plus besoin. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'avoir reconnu dans le budget de cette année le rôle important que jouent les villes dans l'avancement de notre pays. L'engagement à doubler le financement provenant de la taxe sur l'essence cette année aidera considérablement des villes comme Mississauga à assurer le maintien de leur infrastructure vieillissante et à construire de nouvelles infrastructures de transport en commun, des routes, des pistes cyclables et bien plus encore. Le gouvernement fédéral reconnaît que les villes possèdent l'expertise locale nécessaire pour traiter des enjeux locaux, et nous avons besoin de financement direct et d'outils pour nous assurer que nous pouvons bâtir des communautés plus fortes et plus prospères. L'édification d'une ville est l'édification d'un pays. »

-- Bonnie Crombie, maire de Mississauga

Dans le chapitre « Investir dans la classe moyenne » du budget de 2019, le gouvernement présente son plan pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à de graves besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral pour donner suite aux priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières Nations.

Les projets financés au titre de ce fonds peuvent servir aux fins suivantes :

Productivité et croissance économique, y compris les autoroutes et les routes locales, le transport en commun et les aéroports régionaux et locaux.



Environnement propre, y compris l'eau potable, les eaux usées et les systèmes énergétiques communautaires.



Renforcement des villes et des communautés, y compris le sport et les loisirs, la culture et le tourisme ainsi que le renforcement des capacités.

